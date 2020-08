Slovenci nas stavljaju na crvenu listu. Što to znači za putnike iz Hrvatske?

Glasnogovornik slovenske vlade za koronakrizu Jelko Kacin potvrdio je danas da građane Slovenije koji od petka nadalje otputuju na ljetovanje u Hrvatsku po povratku čeka dvotjedna karantena jer će Hrvatska sa žute epidemiološke liste biti prebačena na crvenu. Mijenja li se nešto za putnike iz Hrvatske prema Sloveniji i zapadnim zemljama?

Prema propisima slovenske vlade, na crvenoj listi nalaze se zemlje ili administrativne jedinice čija se epidemiološka slika pogoršava. Spomen 'administrativnih jedinica' ostavlja određenu nadu (koju je u medijima prisnažio i Kacin ) da bi dijelovi Hrvatske s boljom epidemiološkom slikom (poput Istre ili Kvarnera) mogli biti izuzeti iz spomenute odluke, no za to moramo pričekati četvrtak, kad će slovenska vlada donijeti konačnu verziju propisa.

Hrvatska je 59. svjetska zemlja koja je dodana na ovaj popis, na kojemu su susjedne zemlje poput BiH ili Srbije, pojedine članice EU-a poput Luksemburga ili Rumunjske, ali i zemlje iz Južne Amerike, Azije i Afrike s lošom epidemiološkom slikom. Putnici iz svih tih zemalja, bez obzira na državljanstvo, pri ulasku u Sloveniju dobivaju rješenje o četrnaestodnevnoj karanteni te moraju priložiti adresu na kojoj će boraviti tijekom spomenutih 14 dana. Rješenje o karanteni dežurni epidemiolog uručuje na četiri granična prijelaza s Hrvatskom: Macelj-Gruškovje, Bregana-Obrežje, Jurovski Brod-Metlika i Rupa-Jelšane, što implicira da na druge granične prijelaze od petka više nećete moći ući u Sloveniju. Također, treba imati na umu to da na svim ovim graničnim prijelazima epidemiolog radi od 6 do 22 sata (izuzev Bregane gdje rade od 0 do 24).