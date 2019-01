Na paradi u Banjoj Luci premijerno prikazano oklopno vozilo koje se proizvodi nedaleko od Srebrenice

Tijekom nedavno održane proslave neustavog 27. rođendana Republike Srpske, kojoj je nazočio i hrvatski veleposlanik u BiH Ivan del Vechio, mnogima je za oko zapela promocija terenskog oklopnog vozila Despot koje se proizvodi unutar granica srpskog entiteta u Bratuncu nedaleko od Srebrenice

Dužina ovog multifunkcionalnog vozila iznosi šest, a širina mu je 2,56 metara, dok je maksimalna masa 14 tona. Vozilo je predviđeno za posadu od tri do šest članova, a prostor je klimatiziran dvozonskom automatskom klimom.

Maksimalna brzina iznosi 120 km/h, uz svladavanje nagiba od 50 posto, bočnog nagiba od 30 posto, prilazni kut od 40 stupnjeva i odlazni kut od 43 stupnja. Od ostalih karakteristika Despot se može pohvaliti Mercedesovim motorom zapremine 7,2 litara, snage 322 KS te temperaturnim opsegom korištenja vozila u rasponu od minus 40 do plus 50 Celzijevih stupnjeva. Uz to, Despot ima zavidnu balističku zaštitu.

'Ponosni smo na vozilo, ali i radnike i inženjere koji su sudjelovali u izradi vozila kao krune četverogodišnjeg rada tvornice', kazao je direktor i većinski vlasnik kompanije TRZ Bratunac Slavenko Ristić.

U Tehničkom remontu Bratunac ističu kako pažljivo odabrane, izrađene, proizvedene i povezane komponente Despotu daju potpuno poseban i inovativan izgled.