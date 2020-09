Na koronavirus pozitivna 64 djelatnika škola i 277 učenika

Opet podjela – na one koji se bune i protive maskama, one roditelje koji se ne libe na društvenim mrežama hvaliti kako su djeci savjetovali da masku drže na bradi, onih pak čija su djeca u školama dobila prevelike maske i na one koji su zadovoljni početkom nastave, jer kažu, bolje da im djeca uče u školi nego online. A u pozadini podjela su učenici i nastavnici, čiji su dojmovi drugog dana nove školske godine pozitivni, s vjerom da će ovu godinu izdržati kako najbolje znaju i umiju

Već drugog dana provođenja nastave po modelu A – onom koji znači boravak u učionicama, a odabran je u većini Hrvatske – statistika bilježi 218 prosvjetnih djelatnika koji se trenutačno nalaze u samoizolaciji. Pozitivnih na koronavirus je 64. Evidencija učenika kojima je izdana mjera samoizolacije za čitavu Hrvatsku zaustavila se danas na 2031 djetetu, a 277 djece pozitivno je na koronavirus, od čega je njih 206 u dobi od sedam do 18 godina, piše Večernji list.