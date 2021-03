Na izbore neće moći osuđeni na najmanje 6 mjeseci zatvora

Prema izmjenama Zakona o lokalnim izborima već od svibanjskih izbora zabranilo si se kandidiranje svima koji su pravomoćno osuđeni na zatvor od najmanje šest mjeseci i uvjetno ili su kaznu zamijenili radom za opće dobro, piše u četvrtak Jutarnji list.

Među ostalim, spominjala su se djela vezana uz obiteljsko nasilje i spolno uznemiravanje, što onda zahvaća i župana požeško-slavonskog Alojza Tomaševića , koji je pravomoćno osuđen na 10 mjeseci zatvora uvjetno nakon što je pretukao svoju suprugu. Tomašević je izbačen iz HDZ-a, ali je ostao župan, ali prema ovim izmjenama zakona to više ne bi mogao biti jer bi mu automatski prestao mandat, a sada se neće moći ni kandidirati.

No, u ministarstvu su se ipak odlučili na varijantu da se ne proširuje popis kaznenih djela, nego da to budu sva kaznena djela, jer, tumače, uvijek bi se moglo problematizirati zašto neko djelo jest ili nije na popisu.

To se, naravno, ne odnosi na one koji su rehabilitirani, odnosno njima se, kao i svim drugim građanima, briše djelo iz kaznene evidencije. Sadašnji zakon, koji je mijenjan 2016., propisao je da se ne mogu kandidirati pravomoćno osuđeni, uključujući i uvjetnu osudu na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za niz kaznenih djela iz Kaznenog zakona, ali tu nije bilo djela nasilja u obitelji ili spolnog uznemiravanje.

Aktualni zakon definirao je i da mandat lokalnog dužnosnika automatski prestaje ako je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci bezuvjetno, no sada je i to pooštreno tako da mandat prestaje bez obzira na trajanje kazne zatvora i bez obzira na to je li uvjetna ili bezuvjetna ili je zamijenjena radom za opće dobro, donosi Jutarnji list.