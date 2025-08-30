Na zagrebačkoj obilaznici kolona oko 5 km, velika gužva i kod Lučkog

Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, i to za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih i urbanih poplava.
HAK je izvijestio da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).
HAK vozače savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Zbog vodenih bujica za sav promet je bila zatvorena dionica između čvorova Ravča i Vrgorac u smjeru Zagreba
Stanje u 15:00 sati
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
pješak na 370. km između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h
povećana je gustoća prometa u oba smjera, između čvora Otočac i naplate Lučko te između čvora Benkovac i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz zastoje
na naplati Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km
na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 3 km
A2 Zagreb-Macelj:
kolona na naplati Trakošćan u smjeru Maclja duga je oko 500 metara, a u smjeru Zagreba oko 1 km
zabranjen je promet teretnih vozila i autobusa između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A3 Bregana-Lipovac:
na zagrebačkoj obilaznici na 29.+100 km između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 5 km
povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje
Državna cesta DC1:
vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera
Jadranska magistrala (DC):
usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima
Zbog radova zatvorene su ceste:
DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada);
DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);
DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (od 1. rujna do 31. prosinca);
DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);
DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);
DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);
DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);
DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);
DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).
LC50013 zatvorena je lokalna cesta dionica Kremenje – Oskoruš u Istri (radi odrona).