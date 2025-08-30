Na zagrebačkoj obilaznici kolona oko 5 km, velika gužva i kod Lučkog

HAK je izvijestio da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, i to za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih i urbanih poplava.

SVE JE SKUPLJE

HAK vozače savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog vodenih bujica za sav promet je bila zatvorena dionica između čvorova Ravča i Vrgorac u smjeru Zagreba

Stanje u 15:00 sati

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

pješak na 370. km između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h

povećana je gustoća prometa u oba smjera, između čvora Otočac i naplate Lučko te između čvora Benkovac i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz zastoje

na naplati Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km

na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 3 km

A2 Zagreb-Macelj:

kolona na naplati Trakošćan u smjeru Maclja duga je oko 500 metara, a u smjeru Zagreba oko 1 km

zabranjen je promet teretnih vozila i autobusa između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac:

na zagrebačkoj obilaznici na 29.+100 km između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 5 km

povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje

Državna cesta DC1:

vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera

Jadranska magistrala (DC):

usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (od 1. rujna do 31. prosinca);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).

LC50013 zatvorena je lokalna cesta dionica Kremenje – Oskoruš u Istri (radi odrona).