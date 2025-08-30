Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću

Obilna kiša cijeli dan stvara probleme na mnogim prometnicama, a rano jutros najgore je bilo na dionici između čvorova Ravča i Vrgorac , gdje su brojni vozači zapeli u koloni i teško se kretali o čemu svjedoči i snimka koja se dijeli na Facebooku, a koju je snimio Ante Livaja.

Kako javlja Slobodna Dalmacija u Podgori kraj Makarske, palo je ekstremnih 103 litre kiše po metru četvornom. Obilnijih grmljavinskih pljuskova ima i na području Imotske krajine, Vrgorca, Metkovića, Sinja... Sela Stilja i Kašče bez struje su zbog udara groma.

HAK je ranije izvijestio da osim kiše probleme na cestama stvara i magla koja smanjuje vidljivost. Također, mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

Obilna kiša na riječkom području

Zbog obilne kiše, koja je sinoć padala na širem riječkom području, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Novog Vinodolskog obavili su 10-ak intervencija, od kojih najviše ispumpavanja vode iz pet stambenih objekata u Rijeci.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš rekao je da su od ponoći pa do 6 sati ujutro vatrogasci imali 10-ak intervencija, objavila je Hina.

Ispumpavali su vodu iz pet stambenih objekata u Rijeci te intervenirali u poplavljenoj ulici u Rijeci i izvlačili jedan automobil. Vatrogasci DVD-a Novi Vinodolski su intervenirali u dva poplavljena poslovna prostora te na jednoj poplavljenoj prometnici, kazao je Gauš.

Potopljen i Metković

Obilna kiša pala je od petka navečer do subote ujutro na području Dubrovačko-neretvanske županije, a najviše intervencija, njih više od 30, imali su vatrogasci u dolini Neretve. Županijski centar 112 Dubrovnik primio je od 8,20 do 13,30 sati više od 30 dojava o poplavljivanju prizemnih i podrumskih prostorija objekata na području Metkovića i Komina, a intervenirali su JVP Metković i DVD Metković.