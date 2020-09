Musić Milanović: 'Ja se isto rukujem. Zoran je u autu i prije koronavirusa imao vlažne maramice i dezinficijens'

Hrvatska djeca su među najdebljima u Europi, 80 posto ih ne jede povrće a 66 posto voće, dječaci su nam na Mediteranu najdeblji...

'2015. je bilo 35 posto djece s prekomjernom debljinom, najnoviji rezultati pokazuju da smo tu negdje. Dječaci su nam na Mediteranu najdeblji. U svim zemljama su dječaci značajnije deblji od djevojčica. Ta mediteranska prehrana ne funkcionira kod dječaka, ne hrane se tako. Najveći izbor kalorija su razno razne grickalice i sokovi. Piju puno zaslađenih sokova", istaknula je Musić Milanović.

Komentirala je supruga Zorana Milanovića koji se u vrijeme koronavirusa normalno rukuje.



"Ja se isto rukujem. Kao i većina ljudi, mi smo također usvojili osnovne higijenske navike, peremo ruke. Zoran je u autu i prije koronavirusa uvijek imao vlažne maramice i dezinficijens", kaže, a na pitanje nosi li masku kazala je da nosi tamo gdje je obvezna.



Svim ovim temama kojima se bavi, u Americi se bavila Michelle Obama. Djecom, prehranom, debljinom. Ali ona je itekako prepoznata kao lice feminizma u Americi. Je li seksizam i šovinizam u Hrvatskoj nešto čime se planira baviti, bilo je slijedeće pitanje.

"Prva dama Amerike, to je formalno-pravno rješeno, to je radno mjesto, ona ima podršku. I najčešće rade poslove koji su usklađeni s mojim profesionalnim poslom. U Europi nije tako. To kod nas ne postoji, mi nemamo support. Ja isto imam neka očekivanja od sebe. Radim djelomice posao koji bi bio tipičan za prvu damu. Da, ja sam već rekla da ću se boriti za prava žena i ja to stvarno želim od srca raditi. Ja vam želim živjeti u Hrvatskoj koja će biti zemlja u kojoj neće biti diskriminacije, pa i one pozitivne diskriminacije, kao što je ženska kvota za Sabor. Da imamo zdravo društvo, da se ne dijelimo na muškarce i žene", poručila je.



Na pitanje je li to osjetila i na svojoj koži, kazala je:

"Jesam. I to ne malo puta. Treba se baviti sadržajom a ne formom. Kod žena u politici se često prelazi sa sadržaja na formu, kako su obučene, da budem preciznija. Zadnji put mi se to dogodilo u Kninu, kad sam došla predstaviti istraživanje o debljini. Međutim, cipele su zasjenile te rezultate. I ja se od lipnja pitam zašto, što nam to dobro čini", rekla je na kraju Musić Milanović.