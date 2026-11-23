O incidentu nisu bili obaviješteni ni Ministarstvo zdravstva ni zdravstvena inspekcija, iako je na mjesto događaja izašla policija. Pacijent se, podsjetimo, pokušao osloboditi sigurnosnih vezica pomoću upaljača, no vatra se proširila na njegovu ruku, nogu i dio kreveta. Pacijent je zadobio opekline te je prevezen u Kliniku za traumatologiju. Detalje o incidentu otkrila je Lidija Hrastić Novak, v.d. ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Muškarac je pokušao zapaliti cigaretu koju je sakrio u odjeći, a požar je izbio unatoč tome što ga je osoblje prethodno pregledalo. Nakon incidenta, kako kaže, nije pokrenut unutarnji nadzor, a o svemu nije bilo obaviješteno ni Ministarstvo zdravstva.

Mrsić je za Jutarnji list potvrdio da Upravno vijeće nije znalo za događaj, ali je odbacio tvrdnje da je to tijelo moglo provoditi medicinski nadzor.

'Upravno vijeće nije bilo obaviješteno o tom događaju. Međutim, stalno se miješaju uloga Upravnog vijeća i uloga ravnateljstva. Upravno vijeće po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kontrolira poslovanje ustanove, financije i zapošljavanje, ali nema pravo uvida u medicinsku dokumentaciju pacijenata niti ovlasti nad medicinskim postupcima. Za taj su dio nadležni ravnateljstvo, unutarnji nadzor, Ministarstvo zdravstva i nadležne komore', rekao je Mrsić.