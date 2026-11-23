Bivši predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Mirando Mrsić, izjavio je da Vijeće nije znalo za incident u kojem se sredinom rujna pacijent zapalio dok je bio vezan za bolnički krevet. Naglasio je da Upravno vijeće nema ovlasti nad medicinskim postupcima te da su za nadzor odgovorni ravnateljstvo bolnice i nadležne institucije.
O incidentu nisu bili obaviješteni ni Ministarstvo zdravstva ni zdravstvena inspekcija, iako je na mjesto događaja izašla policija. Pacijent se, podsjetimo, pokušao osloboditi sigurnosnih vezica pomoću upaljača, no vatra se proširila na njegovu ruku, nogu i dio kreveta. Pacijent je zadobio opekline te je prevezen u Kliniku za traumatologiju. Detalje o incidentu otkrila je Lidija Hrastić Novak, v.d. ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Muškarac je pokušao zapaliti cigaretu koju je sakrio u odjeći, a požar je izbio unatoč tome što ga je osoblje prethodno pregledalo. Nakon incidenta, kako kaže, nije pokrenut unutarnji nadzor, a o svemu nije bilo obaviješteno ni Ministarstvo zdravstva.
Mrsić je za Jutarnji list potvrdio da Upravno vijeće nije znalo za događaj, ali je odbacio tvrdnje da je to tijelo moglo provoditi medicinski nadzor.
'Upravno vijeće nije bilo obaviješteno o tom događaju. Međutim, stalno se miješaju uloga Upravnog vijeća i uloga ravnateljstva. Upravno vijeće po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kontrolira poslovanje ustanove, financije i zapošljavanje, ali nema pravo uvida u medicinsku dokumentaciju pacijenata niti ovlasti nad medicinskim postupcima. Za taj su dio nadležni ravnateljstvo, unutarnji nadzor, Ministarstvo zdravstva i nadležne komore', rekao je Mrsić.
'Bilo bi dobro da smo bili obaviješteni'
Objasnio je da se nakon ozbiljnog neželjenog događaja mora pokrenuti unutarnji nadzor, a o njegovim nalazima obavijestiti nadležne institucije. Smatra da je Upravno vijeće trebalo znati što se dogodilo, ali naglašava da ono ne može samostalno utvrđivati medicinsku odgovornost.
'Bilo bi dobro da smo bili obaviješteni, da o takvom događaju ne doznajemo iz novina. Ali Upravno vijeće ne može sudjelovati u unutarnjem nadzoru niti ima pravo raspolagati medicinskim podacima pacijenata', poručio je Mrsić.
Osvrnuo se i na kritike koje je Ministarstvo zdravstva uputilo Gradu Zagrebu i Upravnom vijeću bolnice, istaknuvši da su ovlasti za zdravstveni nadzor u rukama Ministarstva, a ne Upravnog vijeća. Mrsić i još troje članova Upravnog vijeća koje je imenovao Grad Zagreb podnijeli su 13. studenoga neopozive ostavke, nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša i odlaska dotadašnje ravnateljice Majde Grah te dijela bolničkog vodstva.
Upozorenje zbog gubitka povjerenja u psihijatrijski sustav
Predsjednica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje Davorka Vukadin upozorila je da ovakvi slučajevi dodatno narušavaju povjerenje pacijenata i njihovih obitelji u psihijatrijske ustanove.
'Zamislite čovjeka koji se ne osjeća dobro, koji se ne osjeća sigurno i koji treba skupiti hrabrost da pokuca na vrata psihijatrijske ustanove i zatraži pomoć. A onda čita o slučajevima u kojima pacijenti u ustanovi, gdje bi trebali biti zaštićeni, doživljavaju teške ozljede ili gube život. Kako da nakon toga ima povjerenja', upozorila je Vukadin.
Rekla je za Jutarnji list da udruge godinama upozoravaju na probleme u sustavu mentalnog zdravlja te da se mora utvrditi što je učinjeno na temelju dosadašnjih preporuka i upozorenja.