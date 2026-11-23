Snimka iz sobe 11A Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru upućuje na to da je jastuk tijekom postupanja prema Kristianu Josipu Perišu možda korišten protivno propisanom protokolu te da je primijenjena sila mogla biti prekomjerna. Upozorio je na to Ivan Veselić, član Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, koji je za RTL Danas govorio o obilasku bolnice i okolnostima smrti 32-godišnjeg pacijenta. Naglasio je da Povjerenstvo još nije donijelo konačno mišljenje i da ne želi prejudicirati njegove zaključke

Smrt Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, i dalje je predmet istrage. Osam zaposlenika bolnice osumnjičeno je u vezi s njegovom smrću. Četvorica medicinskih tehničara sumnjiče se za teško ubojstvo, a još četvero zdravstvenih djelatnika za to da ga nisu spriječili, iako su, prema sumnjama istražitelja, bili dužni intervenirati. U fokusu javnosti je snimka nadzorne kamere iz sobe 11A, u kojoj je Periš bio vezan za krevet, a koja prikazuje postupanje bolničkog osoblja neposredno prije njegove smrti. Povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama u međuvremenu je obavilo izvid u Klinici, uključujući obilazak sobe 11A i razgovore sa zaposlenicima. Njegov službeni nalaz i mišljenje još se očekuju.

'Čini se da je primijenjena sila možda bila prekomjerna' Veselić je za RTL Danas komentirao što se može zaključiti iz dosad dostupnih snimki. Komentirao je način uporabe jastuka i primjenu sile prema pacijentu. 'Nažalost, čini se - ali ne smijem prejudicirati jer još nismo donijeli mišljenje - da je iz tragične snimke vidljivo kako je jastuk upotrebljavan na način koji nije propisan protokolom. Čini se i da je primijenjena sila koja je u tom trenutku možda bila prekomjerna', rekao je Veselić. Istaknuo je da će se okolnosti Periševe smrti utvrđivati u kaznenom postupku, ali da bi se postupanjem zdravstvenih djelatnika mogle baviti i nadležne strukovne komore. 'Očekujemo da se rasvijetli što se dogodilo. To će se, naravno, utvrđivati u kaznenom postupku, a moguće i u postupcima pred Liječničkom komorom i Komorom medicinskih sestara i tehničara. Sigurno će se utvrditi što se dogodilo', poručio je.

Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+22 Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Osoblje bolnice pod velikim pritiskom Veselić je govorio i o stanju koje su članovi Povjerenstva zatekli tijekom obilaska Klinike. Zaposlenici su pod velikim pritiskom, kaže, zbog tragedije i istrage, a dio ih je na bolovanju, zbog čega je otežan svakodnevni rad bolnice. 'Naše je da smo bili tamo, razgovarali s osobljem i obišli bolnicu, ali mislim da je još važnije to što smo razgovarali upravo s ljudima koji rade taj posao. Svi su u jednom vrlo napetom stanju, u iščekivanju. Dio ljudi otišao je na bolovanje, tako da bolnica sigurno radi u otežanim uvjetima', rekao je.

VIDEO Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /Pixsell