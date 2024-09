Mount Everest svake je godine sve viši, evo zašto

I dok se "Krov svijeta" i ostatak Himalaje neumoljivo nastavljaju uzdizati od trenutka prije 50 milijuna godina kada se indijski subkontinent sudario s Euroazijom, sam Everest raste još više od očekivanog. Znanstvenici to pripisuju spajanju dvaju obližnjih riječnih sustava.

Prije 89.000 godina, spojili su se vodeni sustavi rijeke Kosi i rijeke Arun, nakon čega je Everest godišnje rastao za 0,2 do 0,5 milimetara te je do sada narastao za 15 do 50 metara. Znanstvenik Jin-Geo Dai, jedan od vodećih autora studije, objašnjava rast Eversta podizanjem kopnene mase na Zemljinoj kori kada se težina površine smanjuje.