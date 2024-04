Raspudić: Ustavni sud treba ukinuti, to je parkiralište za islužene kadrove HDZ-a i SDP-a

Grmoja je ponovio da je Most jedini hrabro i dosljedno razotkrivao afere Plenkovićeve vlade, branio "vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda", prikupljao potpise protiv "suludih mjera u vrijeme covida", jedini upozoravao da će uvođenje eura dovesti do dodatne inflacije i tražio odgodu uvođenja eura.

Raspoloženje je takvo među narodom, mi smo stalno među narodom, da svi zapravo žele promjene, daju nam podršku i ja sam uvjeren da će se one dogoditi, kazao je nositelj liste u Šestoj izbornoj jedinici Nikola Grmoja.

Uvijek smo bili na strani naroda, narod to zna i ne vjeruje plaćenim anketama, i zbog toga smo uvjereni da će nam hrvatski građani na ovim izborima dati povjerenje, kazao je Grmoja.

Birajte jedinu hrvatsku, pravu hrvatsku, autentičnu, antikorupcijsku opciju. Ne birajte ove koji zagovaraju lijeve globalističke politike, ali ni one koji se kriju iza domoljublja, a zapravo rade za tajkune i sudjeluju u korupciji. Dobro znate koji su to, to su HDZ i Domovinski pokret koji se nadaju sastaviti vladu, a iza njih stoji tajkun Vujnovac, zaključio je Grmoja.