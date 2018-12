Most: 'Revolucionaran' Prijedlog zakona o zdravstvenoj prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti

Most NL predstavio je u četvrtak Prijedlog zakona o zdravstvenoj prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti za koji kaže da je 'revolucionaran' i da će podići kvalitetu života hrvatskih građana

Tim se zakonom reguliraju mjere preventivne zdravstvene zaštite te odgovorni za njihovu provedbu, a to su država, zdravstveni djelatnici i pacijenti, rekao je dr.IvanBekavac koji ključnim drži da građani prihvate odgovornost za vlastito zdravlje. 'Poznata je velikodušnost naših građana, no oni trebaju shvatiti odgovornost za sebe same', rekao je Bekavac na konferenciji za novinare.

Zakon pisali stručnjaci, ne politika

Za predloženi zakon rekao je da je jedinstven, stručan, održiv, neophodan da se izmjeni crna statistika u kojoj Hrvatska u Europi drži vodeća mjesta.