Most je predao potpise za referendum. Evo kako dalje ide procedura

Most je već proglasio pobjedu, no daleko je to od pobjede. Cijeli je niz prepreka do mogućeg referenduma, objašnjavaju u Dnevniku Nove TV

Cijeli postupak može trajati ne tjednima, već mjesecima. U idealnim uvjetima Vlada bi mogla u svibnju ili lipnju donijeti odluku o tome idemo li na referendum. Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, danas je primio referendumsku inicijativu i time automatski sve proslijedio Odboru za Ustav. Saborski Odbor za Ustav trebao bi o svemu raspraviti i ovlastiti Vladu da provjeri da li je sve u skladu sa zakonom i da li je prikupljeno dovoljno potpisa.

Nakon toga Ministarstvo uprave preuzima dokumentaciju i počinje provjera. Nakon što sve prebroji Ministarstvo šalje na sjednicu Vlade, koja daje politički blagoslov i vraća se u Sabor na raspravu. Sabor odlučuje o ustavnosti pitanja. Zastupnici mogu potvrditi da je sve po zakonu i ide se na referendum, ako imaju dvojbi, šalje se sve na Ustavni sud. Ustavni sud ima 30 dana da donese odluku i vraća se na Sabor. Ako Ustavni sud kaže da je sve u skladu s Ustavom ide se na referendum, ako dijelovi inicijative nisu u skladu s Ustavom, ništa od referenduma.