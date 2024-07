MORH žestoko reagirao na riječi Milanovićeva savjetnika: Iznio je niz netočnih teza

Savjetnik Olujić u vrijeme Milanovićeve Vlade bio je načelnik Uprave za logistiku Glavnog stožera i provodio je mjere uštede, odnosno rezao je prava Hrvatske vojske u svim područjima. Dovoljno je istaknuti da se u rezanju išlo tako daleko da su određenim kategorijama u Hrvatskoj vojsci ukinute čak juha i salata u obroku. Pa kad savjetnik Olujić govori o skapavanju, jasno je u čijem su mandatu pripadnici HV-a doslovno skapavali.

Anušićeve zasluge za standard vojnika

U dosadašnjem mandatu ministra obrane Ivana Anušića značajno su podignuti standard života i materijalna prava hrvatskih vojnika. Nastavljena je i značajna modernizacija i opremanje Hrvatske vojske.

Porastom vojnih koeficijenata početkom ove godine, i to najviše vojničkih i dočasničkih koji su bili i najniži (u prosjeku 43 posto) plaće svim djelatnim vojnim osobama porasle su u prosjeku 30 posto. Materijalna prava i standard pripadnika Hrvatske vojske prioritet su Ministarstva obrane i Vlade RH. Osim plaća, porasle su i naknade za Dragovoljno vojno osposobljavanje, one umjesto 700 sada iznose 900 eura. Porasle su do 30 posto i dnevnice pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krizu, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Podignuta je i dob za umirovljenje vojnika i mornara sa 45 na 50 godina.

Ministar Anušić jasno je poručio da rezanja proračuna MORH-a u smislu daljnje modernizacije Hrvatske vojske i prioritetnih nabava naoružanja neće biti. Standard hrvatskih vojnika nastavit će se podizati, a neosporna je činjenica da su materijalna prava hrvatskih vojnika najviše porasla upravo u zadnjih osam mjeseci.

Ministarstvo obrane i Oružane snage bilježe i povećan interes za služenje Dragovoljnog vojnog osposobljavanja. U prvih pet mjeseci ove godine za dragovoljno vojno osposobljavanje prijavio se 451 kandidat, dok smo u cijeloj 2023. godini imali prijavljenih 616 kandidata, a u 2022. – 568 kandidata.

Raste interes za vojskom

Dakle, u prvih pet mjeseci ove godine već je prijavljeno 73 posto u odnosu na cijelu 2023. godinu. Isto tako, u odnosu na 2022. dosegli smo u pet mjeseci 79 posto prijavljenih. I porast broja zainteresiranih za Dragovoljno vojno osposobljavanje, što je prva stepenica za zapošljavanje u Hrvatskoj vojsci, događa se nakon što smo podigli standard i materijalna prava hrvatskim vojnicima. Kontinuirano provodimo i promociju Hrvatske vojske kako bi javnost bila upoznata sa svim mogućnostima i prednostima zapošljavanja u vojsci.

Ministar Anušić obišao je gotovo sve vojarne i upoznao se s uvjetima rada i života vojnika. U osam mjeseci, složit će se svi, nemoguće je riješiti baš sve izazove s kojima se pripadnici Hrvatske vojske susreću. Ali najveći dio izazova ili je riješen ili je u postupku rješavanja. Kako bi se promovirao vojni poziv i kako bi što više mladih ljudi prepoznalo upravo Oružane snage kao svog poslodavca, u najavi i planu su i dodatne mjere kojima će se uvjeti rada u HV-u dodatno poboljšati.