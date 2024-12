Moralna panika zbog sektaštva: 'Nadzor vjerskih zajednica opasan je teren, problem je zaštita žrtava općenito'

U slučaju da postoje naznake protupravnog djelovanja unutar neke vjerske zajednice, bila ona službeno registrirana ili ne, zauzeli smo stav da su dovoljni postojeći zakoni kako bi se takvi slučajevi adekvatno procesuirali te nemamo posebne mehanizme pomoću kojih bismo se uhvatili u koštac s nekim potencijalno opasnim doktrinama i djelovanjima. No je li to doista dovoljno?

No tada aktivni članovi te vjerske zajednice, kao i sam njezin predsjednik, pastor Damir Šićko Alić, s kojima je ekipa 'Provjerenog' tada stupila u kontakt, sve su te navode opovrgnuli, istaknuvši da su prilozi dobrovoljni te da nema apsolutno nikakve kontrole, prisile i ispiranja mozga kao u sektama.

I vjerojatno bi se većina, ako ne i svi njihovi aktualni sljedbenici složili s time da iz svoje crkve žanju mahom pozitivne plodove. No isto tako Marković nije jedina osoba koja je u javnosti posvjedočila o negativnim iskustvima doživljenima u toj vjerskoj zajednici. Prije dvije godine ekipa iz emisije 'Provjereno' Nove TV razgovarala je sa sedam njezinih bivših sljedbenika, a oni su, pored traumatskih iskustava i njima spornih tumačenja vjere, pravila ponašanja i pretjeranog nadzora, spomenuli i to da ta crkva uči vjernike o davanju desetka, odnosno deset posto mjesečnih primanja za potrebe njihove crkve.

'Bila sam izvan sebe, izvan svog tijela. To je u meni napravilo strašnu traumu - pokušala sam pobjeći, a pastor mi je prepriječio put i rekao da moram sjesti. Ja sam u tom trenutku umrla, dio mene je umro. Umjesto da su me zbog anoreksije poslali psihijatru, oni su iz mene zbog izgladnjivanja istjerivali demona', ispričala je ova studentica te kaže da, unatoč ovim iskustvima, nije izgubila vjeru u Boga te da joj je sama vjera zapravo pomogla.

Neki bivši članovi obratili su se tada i Hrvatskom centru za informiranje o sektama i kultovima s pitanjem imaju li njihova iskustva obilježja sektaškog ponašanja. S obzirom na to da u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu ne postoji riječ sekta, sektaško ponašanje u ovom kolokvijalnom prijevodu podrazumijeva bilo koju vrstu protupravnog djelovanja neke vjerske zajednice.

'Nakon što smo ih uputili policiji, smatrali smo da ima elemenata koji bi se mogli procesuirati, ali to se mora dokazati. Međutim čim se netko povuče, to je za nas završena priča. I to nije vjerodostojno', kazala je tada za 'Provjereno' Branka Dujmić-Delcourt, predsjednica Centra za informiranje o sektama i kultovima, hrvatske podružnice Europske federacije za istraživanje informiranja o sektama (FECRIS) i stalnog partnera Vijeća Europe po tom pitanju.

Da bi nešto imalo obilježja sektaškog ponašanja, kaže, mora zadovoljiti niz kriterija - od manipulacije, odvajanja od obitelji, pa do napada na privatnost i proganjanja nakon odlaska.

'Ako je prisutno samo jedno, to ne znači da su oni žrtve sektaškog ponašanja. To mora biti u jednom sustavu u kojem je uvršteno nekoliko elemenata koji su protuzakoniti ili koji idu protiv ljudskih prava', kaže Dujmić-Delcourt. I to se sve mora dokazati policiji i Državnom odvjetništvu jer Centar nije zakonodavno tijelo.

Naravno, nipošto ne treba upirati prstom u određenu vjersku zajednicu, koja potpuno legitimno djeluje u Hrvatskoj. No legitimno je postaviti pitanje zašto se ne istražuje vjerske zajednice ako postoji veći broj negativnih svjedočanstava. Treba naglasiti i da konkretno u ovom slučaju nije poznato je li itko od tih ljudi na kraju prijavio tu crkvu zbog potencijalnih protupravnih radnji.

Mehanizmi za borbu protiv sekti kao diskriminirajući čimbenik

Sociolog religije s Pravnog fakulteta u Zagrebu Siniša Zrinščak, koji se desetljećima bavi odnosom crkve i države, smatra da rješenje nikako nisu dodatni institucijski mehanizmi, usmjereni posebno na vjerske zajednice, jer je, kako kaže, taj teren vrlo sklizak. No smatra da ima prostora za poboljšanje na polju zaštite i usmjeravanja potencijalnih žrtava.