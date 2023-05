Momčilović: Trebali bi se više baviti pitanjem posljedica umjetne inteligencije na društvo

- Kakav je to teror institucija koje ignoriraju jednu od najvažnijih tema današnjice, upitao je Momčilović.

Politika bi, kazao je, trebala pokazati veći interes za ovu, kao i za druge vrste tehnologije. Smatra da bi zastupnici kao predstavnici naroda trebali biti zainteresirani da nešto o tome nauče.

Visoka politika i interes za tehnologiju

Momčilović je odgovarao i na pitanja o tome što bi saborskom zastupniku koristila informacija o umjetnoj inteligenciji, te kako bi je mogli praktično iskoristiti.

- Za početak, prije dva dana američki predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris razgovarali su s predstavnicima najvećih firmi, upozorili su na opasnosti i benefite. Oni su našli razloga da imaju specifično na najvišem vrhu politike razgovor o toj temi, tvrdi.

Naglašava da pitanje umjetne inteligencije nije samo važno iz perspektive tehnologije, nego i iz perspektive utjecaja na društvo. Istaknuo je da on proučava tehnologiju iz perspektive socioekonomskih posljedica i da nije tehnički stručnjak.

- Htio bih da se više ljudi bavi posljedicama (op.a. ove tehnologije) na društvo, nastavio je Momčilović.

ChatGPT

Momčilović se osvrnuo na pojavu ChatGPT-a, alata koji upotrebljava već stotinjak milijuna korisnika. Upozorio je na utjecaj tog alata kada se radi o implikacijama vezanim za tržište rada.

- On je "language model" koji je naučio komunicirati s ljudima preko jezika, to je statistički sustav koji radi predikciju što će biti sljedeća vijest. To nije sustav koji služi za pretraživanje informacija kao Google. Iako ga katkad ljudi tako upotrebljavaju, on može dati i bolji i lošiji odgovor, kaže.

- On ulazi u skupinu generativnih alata koji su super kada želite smisliti nešto novo, kombinirati, možete čak porazgovarati, biti inovativni ili postaviti neko pitanje, dodaje. ChatGPT je besplatan, dostupan svima i najnovija verzija nudi proširene parametre unutar kojih taj alat djeluje.

- Svi se ljudi besplatno mogu koristiti tim sustavom, on često halucinira, katkad daje lažne podatke, ali vas može inspirirati ili vam dati ideju za nešto novo, zaključuje.

Zabrane i granice

Talijanska vlada je uz rigoroznije uvjete u odnosu na ostale države ograničila korištenje tog alata, Momčilović tvrdi da to nije nužno dobro.

- Talijanska vlada je to zabranila, ali ne potpuno, u Italiji su morali uvesti ograničenja kako bi ga se moglo upotrijebiti, kaže.

- Da ga nisu dopustili, što mislite koliko bi to imalo smisla kada vi uključite VPN i možete ga upotrijebiti drugim putem? Mislim da to nije dobar smjer i da se tu ne može mnogo napraviti zabranama, tvrdi Momčilović.