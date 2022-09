Mobilne brane u okolici Karlovca rasule su se kao kule od karata. Doznali smo koliko ih je Hrvatska kupila i gdje su postavljene

Mobilnim branama i box-barijerama nadležne su službe pokušale obraniti stanovništvo od nabujalih rijeka prošlog vikenda. I dok su se neka mjesta uspjela obraniti, u karlovačkim Brodarcima brana koja je došla iz Robnih rezervi nije izdržala pritisak vodnog vala te je to mjesto bilo gotovo posve potopljeno

Prema dosad dostupnim informacijama, krimen za ono što se dogodilo u Brodarcima nije na proizvođaču brana, već na nepripremljenosti više službi zaduženih za pripremu obrane od poplava i postavljanje brana. Da bi funkcionirale kako treba, ove mobilne brane trebaju u potpunosti biti napunjene vodom, no one u Brodarcima ne samo da nisu bile ispunjene do kraja, nego, prema riječima inovatora Frane Pokrajčića, koji ih je osmislio, vatrogasci ih nisu uspjeli ni do kraja pričvrstiti gurtnama kako bi dobile na čvrstoći.