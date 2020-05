Istraživanje britanskih psihologa pokazalo je da su mlađi muškarci skloni dvostruko češće prekršiti mjere izolacije od djevojaka

Znanstvenici su, istražujući ponašanje mladih u doba pandemije koronavirusa intervjuirali dvije tisuće osoba u dobi od 13 do 24 godine te su otkrili njihov različit odnos prema pravilima fizičkog distanciranja, piše Independent. Najsklonija nepoštivanju mjera izolacije bila je grupa starijih adolescenata, onih u dobi od 19 do 24 godine. Nešto više od polovine ispitanika iz ove skupine priznalo je znanstvenicima sa Sveučilišta Sheffield i Sveučilišta Ulster da su se, unatoč preporučenim mjerama ograničenja kretanja sastajali s prijateljima ili s članovima obitelji s kojima ne žive.

Za razliku od njih, samo je oko 25 posto mladih žena iste životne dobi kazalo da su na isti način prekršile propise o izolaciji. Slične su odgovore psiholozi dobili i na pitanja o okupljanjima u parkovima ili na javnim mjestima u grupama od tri ili više osoba. Oko 45 posto mladića u dobi od 19 do 24 godine priznalo je da su to činili, u usporedbi s oko 25 posto djevojaka iste dobi. Mladići u dobi od 19 do 24 godine bili su skloniji složiti se s i ponuđenim odgovorima kojima se umanjuje opasnost od koronavirusa, poput: "Nema opasnosti da mogu lako proširiti virus na druge, čak i ako nemam ili imam vrlo blage simptome" ili "Nema opasnosti da se zarazim virusom jer su mladi imuni na njega".