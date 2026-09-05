Vučić želi iz predsjedničke u premijersku fotelju: Evo kad će raspisati izbore

Vučević je rekao da će SNS kao prvog na listi imati "najsposobnijeg državnika" Aleksandra Vučića, a da će na suprotnoj strani, koju je nazvao "blokaderskom", biti "svi drugi".

Prije nego je Središnji obor jednoglasno usvojio te odluke, predsjednik naprednjaka Miloš Vučević najavio da će l ista SNS-a na predstojećim izborima nositi naziv " Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" .

Šef zastupničke skupine naprednjaka u Skupštini Srbije Milenko Jovanov ocijenio je da "druge liste" čine "ljudi bez lica", a studentski pokret nazvao je "smokvinim listom" za nevladine organizacije, dok je za Vučića rekao da je "previše Srbin i previše svoj".

Vučić je, pak, u svom govoru stranačkim kolegama suparničku stranu nazvao "zabludjelim sestrama i braćom" na koje utjecaj imaju brojne iznozemne službe čiji je cilj rušenje vlasti u Srbiji.

On je ustvrdio da su nakon tragdije u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, "medijske kuće N1, Nova S i strane službe izravno vodili ljude u rušenje svoje države i sukob sa svojim narodom".

Vučić je rekao kako je "ponosan" i što "nijednog Srbina nije isporučio haškom sudu", a međunarodne sudove je nazvao je "sudovima nepravde".

Najavio mogućnost da se Srbija "pridruži ideji" američkog predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju međunarodnih sudova. Poručio je da bi nova vlada koju bude vodio, dobije li povjerenje građana, trebala biti operativnija i učinkovitija.

"Napravio sam kako bi trebao izgledati novi zakon o ministarstvima i vladi, i to ću kad podnesem ostavku (na dužnost predsjednika Srbije) pokazati javnosti. Smatram da bi vlada trebala imati 12 ministarstava, a ne 31, kao sada", rekao je Vučić.

On je ranije najavio da će izbori biti raspisani za 18. ili 25. listopada, a prema pisanju provladinih medija očekuje se da će biti 25. listopada.

Vučić je u petak rekao da će izbore raspisati "9. ili 10. rujna".