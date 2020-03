Mladić doputovao iz Osijeka i ubio 21-godišnjaka; nakon zločina hladno je otputovao u rodni grad

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Ubojstvo' na štetu 21-godišnjaka

Policija sumnja da je 19-naestogodišnjak 7. ožujka 2020. godine oko 17 sati iz Osijeka doputovao u Zagreb nakon čega se uputio na nasip rijeke Save u blizini naselja Prečko odakle je s mobilnog telefona nazvao oštećenog 21-godišnjaka kojeg od ranije kratko poznaje i pozvao ga da dođe na to mjesto.

Na njegov poziv 21-godišnjak je pristao te nedugo nakon poziva došao do nasipa, a nakon što su jedno vrijeme razgovarali spustili su se do same obale rijeke Save da bi u jednom trenutku 19-godišnjak na za sada neutvrđen način ubio 21-godišnjaka, a potom njegovo tijelo bacio u rijeku.

Kako doznaje Jutarnji.hr nakon svirepog zločina 19-godišnjak je sjeo u taksi te se odvezao na Glavni kolodvor odakle je vlakom otputovao nazad za Osijek.