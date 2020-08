Mladi lani razgrabili subvencije za kupnju stana; najviše planulo u Zagrebu i Osijeku

Subvencioniranjem stambenih kredita za mlade do 45 godina od 2017. godine, prema podacima Ministarstva graditeljstva, osiguran je dom za oko 9410 obitelji, a u obiteljima koje koriste subvencije dosad je rođeno 1528 djece, piše u ponedjeljak Večernji list

Lani je odobreno čak 4150 zahtjeva za subvencioniranjem kredita mladima, no i dalje se nastavlja trend da najviše subvencija za kupnju stana, kuće ili izgradnju kuće koriste mladi u najrazvijenijim gradovima i općinama Hrvatske. Vladajući su shvativši da subvencije najmanje koriste mladi u slabije razvijenim i najnerazvijenijim općinama i gradovima omogućili im subvencioniranje kredita do 51% mjesečne rate prvih pet godina te još dvije godine za svako rođeno dijete, a Zagrebu i drugim najrazvijenijim općinama i gradovima ranije su subvencioniranje smanjili na 30% rate kredita, no ni to nije pomoglo u promjeni trenda.

I lani je najviše subvencioniranih stambenih kredita bilo u Zagrebu (1044), zatim slijedi Osijek s 235 subvencioniranih nekretnina, Rijeka (150), Split (120), Velika Gorica (98), Varaždin (98), Slavonski Brod (88), Čakovec (85), Karlovac (79), Vinkovci (74).