FOTO, VIDEO Zagrebačka policija traži ovog muškarca: Počinio je nasilno kazneno djelo

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice

Zagrebačka policija traži muškarca za kojeg sumnja da je u subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza ove godine u noćnim satima na Zagrebačkoj cesti počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice.



Zagrebačka policija traži ovog muškarca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU zagrebačka