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FOTO, VIDEO Zagrebačka policija traži ovog muškarca: Počinio je nasilno kazneno djelo

M.Da.

14.10.2026 u 16:17

Policija traži ovog muškarca
Policija traži ovog muškarca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU zagrebačka
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Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice

Zagrebačka policija traži muškarca za kojeg sumnja da je u subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza ove godine u noćnim satima na Zagrebačkoj cesti počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Policija traži ovog muškarca
Policija traži ovog muškarca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU zagrebačka

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice.

Zagrebačka policija traži ovog muškarca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU zagrebačka

"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese: zagrebacka@policija.hr", poručili su iz policije.

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