FOTO, VIDEO Zagrebačka policija traži ovog muškarca: Počinio je nasilno kazneno djelo

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice
Zagrebačka policija traži muškarca za kojeg sumnja da je u subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza ove godine u noćnim satima na Zagrebačkoj cesti počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, srednje tjelesne građe, koja je bila odjevena u tamni donji dio trenirke, plavu majicu kratkih rukava s bijelim dijagonalnim crtama, na glavi tamnu šilt kapu te tamne tenisice.
"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese: zagrebacka@policija.hr", poručili su iz policije.