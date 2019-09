Miroslav Škoro: Za vrijeme rata umjesto puške na ramenu sam nosio tamburicu

Pjevač i potencijalni predsjednički kandidat Miroslav Škoro gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u. Škoro je u emisiji govorio o razlozima zašto se odlučio kandidirati za izborima, o članstvu u HDZ-u, imovinskoj kartici, treba li neke stranke zabraniti te drugim temama. Komentirao je i priču da je dobio 135.000 kuna otpremnine za samo dvije godine rada u Orfeju, a odbio je za sebe definirati kao desničara kazavši da nije ni lijevo n desno.

'Bio sam član HDZ-a, ali sam vratio člansku iskaznicu. Ja sam otišao od Ive Sanadera , a sad me prozivaju ljudi koji su tada ostali uz njega', kazao je Škoro koji je objasnio da to što je jednom bio u stranci nije 'za sve vijeke vjekova amen' svrstava kao nekog ortodoksnog HDZ-ovca. Tom analogijom je Jasmin Stavros još uvijek bubnjar grupe More, a nije vokalni solist, poručio.

Zašto je ponovno 2007. godine dobio člansku iskaznicu jer je tad već HDZ bio pod hrpom afera.

'Odlučio sam prihvatiti tada člansku iskaznicu jer se procijenilo da bi to bilo dobro za stranku, a tada su oponenti HDZ-a govorili o temama kao što je izbacivanje vjeronauka iz škola, zabrana glasanja dijaspori i sličnim temama na koje sam ja svjetonazorski osjetljiv pa sam pristao. Kada sam vidio da nema smisla postojati niti kao običan član, onda sam ponovno vratio iskaznicu', kazao je dodajući da se ne sjeća izjave da je ušao u HDZ upravo zbog Ive Sanadera.

Komentirao je i priču da je dobio 135.000 kuna otpremnine nakon samo dvije godine rada u Orfeju.

'Ja sam imao menadžerski ugovor s Hrvatskom radiotelevizijom, da ću obavljati poslove u Orfeju i temeljem tog menadžerskog ugovora sam prilikom sporazumnog raskida radnog odnosa imao pravo na otpremninu od 12 mjesečnih plaća. Dobio sam tu otpremninu i čitam sada u medijima da bih ja trebao neke novce vratiti. Međutim meni se čini da je tu teza postavljena naopako. Ako je netko tu pogriješio pa je to utvrdila Državna revizija, a to je bilo navodno prije 20 godina, onda Državna revizija to upućuje Državnom odvjetništvu, a Državno odvjetništvo onda poduzima nekakve radnje, vjerojatno protiv Hrvatske radiotelevizije koja je to isplatila. Ja uistinu s tim nemam ništa i ne mislim da sam dobio išta drugo nego što su dobili i svi drugi ljudi koji su imali takav tip ugovora', rekao je Škoro.

Ne sjeća se nje li se za posao u diskografskoj tvrtki Orfej koja je tada bila u državnom vlasništvu javio preko natječaja. Spreman je da ako netko dođe i donese dokaze da treba vratiti novac od otpremnine koju je dobio od te tvrtke, vratit će novac. Na pitanje je li bilo moralno uzeti veliku otpremninu od Orfeja kazao je da je bilo zakonito.

Meni se čini da mene samo u ovoj zemlji razumije samo Ivo Josipović, kazao je Škoro, odgovarajući na pitanje smatra li da treba zabraniti neke stranke. Kaže da ga se na sve načine pokušava diskreditirati kao osobu jer se usudio dirnuti u politički establišment.

Na direktno pitanje treba li zabraniti SDSS kaže da smo okruženi licemjerjem.

'Postoji zakonska pretpostavka da Vlada, Sabor ili Vrhovni sud mogu pokrenuti proces zabrane političke stranke. Rekao sam da ako se steknu uvjeti da bi pokrenuo', kazao je Škoro pojasnivši da Milorad Pupovac djeluje u politici na osebujan način. Naglasio je da je izborna godina i da se odmah pojavljuju ustaše i partizani i da se igra igrokaz na razini vladajuće koalicije koje je Pupovac član.

'On je ugledni hrvatski političar. Taj ozbiljni političar običnom građaninu poput mene izaziva nelagodu kada kaža da mi svi skupa živimo u državi koja nalikuje ili će završiti kao fašistička tvorevina iz 1941. godine. Mene to zabrinjava Ako je to tako ja u takvoj zemlji ne želim živjeti, a s druge strane ako nije tako pa čemu to onda služi? Je li to destabilizacija ili pokušaj destabilizacije? Je li u redu da netko poput njega ide po svoje mišljenje na dernek na Frušku goru dok mi svi skupa obilježavamo godišnjicu u Oluje i vrati se s idejama da je odlazak srpskog stanovništva iz Hrvatske egzodus, koji se žaluje na tom derneku, i nas pokušava prikazati kao fašiste. Meni je to grozno', poručio je Škoro koji smatra da način na koji Pupovac vodi svoje politike nije dobar ni za Hrvatsku ni za srpski narod u Hrvatskoj ni za njega osobno.

Odgovarajući na kritike kaže da za vrijeme Domovinskog rata umjesto puške na ramenu nosio tamburicu.

'Ako bi ta puška na mom ramenu doprinijela bržem završetku rata ili bržem međunarodnom priznanju, onda mi je žao što se nisam borio', rekao je Škoro.