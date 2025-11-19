Mir ili rat? Zašto svijet odustaje od diplomacije u korist vojne moći

U 1958. godini britanski premijer Harold Macmillan izgovorio je riječi koje ostaju relevantne do danas: 'Bolje je razgovarati nego ratovati.' Tim je izjavama Macmillan, svjestan cijene sukoba iz vlastitog iskustva, naglasio važnost diplomacije u odnosu na oružanu borbu. Za Macmillana, čiji je život bio obilježen teškim iskustvima iz Prvog svjetskog rata i vođenja Britanije u hladnom ratu, diplomacija je bila ključ za izbjegavanje katastrofe

Danas, međutim, sve više analitičara upozorava da je taj 'razgovor' u opasnosti da se izgubi. Globalni trendovi pokazuju da se svijest o važnosti diplomatskih kanala smanjuje, dok se povećava ulaganje u vojnu moć, što bi moglo imati dalekosežne posljedice. Slabljenje diplomatskih mreža Andrew Mitchell, bivši britanski ministar, izražava zabrinutost zbog opadanja važnosti diplomacije i međunarodne pomoći, dok države ubrzano povećavaju vojne proračune. Godina 2024. donijela je najveći porast globalne vojne potrošnje u posljednjih nekoliko desetljeća, a istovremeno se smanjuje međunarodna pomoć. Prema izvješću Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), pomoć bogatih zemalja opala je za 9%, a očekuju se daljnji rezovi od čak 17% u 2025. godini. Slične su tendencije prisutne i u diplomatskim krugovima, gdje se smanjuje broj zaposlenih u veleposlanstvima i ministarstvima vanjskih poslova, piše Politico.

Taj pad u diplomaciji i međunarodnoj pomoći može imati ozbiljne posljedice, jer države poput Rusije, Kine i Turske već preuzimaju ulogu u proširivanju svog utjecaja, osobito u Africi i Aziji. Time se stvara prostor za konkurenciju u odnosima koje su Zapad i Europa godinama gradili, a posljedice toga mogu dovesti do destabilizacije tih regija i narušavanja sigurnosti u globalnim okvirima. Prekomjerni fokus na vojnu moć Porast vojnog ulaganja jasno je vidljiv u cijelom svijetu. Sjedinjene Države i Kina prednjače u povećanju svojih vojnih proračuna, a Rusija je 2024. godine povećala vojnu potrošnju za čak 38%. U Europi, posebno zbog straha od ruskih prijetnji, vojne investicije porasle su za 17%, a očekuje se da će u narednim godinama nastaviti rasti. Države poput Švedske i Francuske povećavaju svoje vojne proračune, dok istovremeno smanjuju sredstva za razvojnu pomoć. NATO, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, postavlja cilj da do 2035. godine ulaže 5% bruto domaćeg proizvoda u obranu. Iako neki političari i analitičari ističu da je snažna vojska važna za nacionalnu sigurnost, postoji i zabrinutost da će takva utrka u naoružanju samo povećati napetosti u međunarodnim odnosima, pogotovo ako se u obzir uzmu agresivne politike velikih konkurentskih država.