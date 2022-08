Ministrica Brnjac o turističkoj sezoni: Mnoga mjesta i gradovi se 'guše' zbog velikog broja gostiju, nedostaje nam hotela

Ministrica turizma Nikolina Brnjac gostovala je u središnjem Dnevniku HRT-a gdje je govorila o strategiji turizma, sezoni i brojevima

Strategija je bila do 2020. povećati udio hotela u ukupnom smještaju na 18%, no danas i dalje imamo udio od svega 13%, zahuktava se i dalje izgradnja apartmana. Kako promijeniti trend?

'Javni pozivi su završeni, uskoro će biti raspisani, počinje se ulagati u hotelski smještaj. Bilo kroz male obiteljske hotele, bilo kroz velike sustave. U zelenu i digitalnu tranziciju. Tako podizanjem kvalitete i stvaranjem dodane vrijednosti to možemo izmijeniti, tako se razvija i cjelogodišnji turizam', istaknula je ministrica.

'To je detektirano u našoj strategiji, moramo razlikovati iznajmljivanje kod domaćina i rentijerstvo. To se mora razlikovati ekonomskom politikom. Napravit ćemo novu modernizaciju i kategorizaciju privatnog smještaja s ciljem podizanja same kvalitete', dodaje.

Brnjac dodaje da će se upravljanjem destinacijama vidjeti koje su održive i na kakav način. Naime, mnoga se mjesta i gradovi "guše" zbog velikog broja gostiju.

'Trebat će podvući crtu, to je alat koji ćemo dati turističkim zajednicama, a što će omogućiti lokalnim i regionalnim samouprava da odluče kakav turizam žele. Vrlo je važno razvijati cjelogodišnji turizam. Treba razvijati turizam na kontinentu, primjerice kroz liječilišni segment. Dobar je primjer Topusko', dodaje ministrica.