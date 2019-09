Ministri o trzavicama u stranci: Dolazimo u turbulentno vrijeme... Nemojte se bojati za HDZ

Ministri su prije ulaska u zgradu Vlade bili suočeni s pitanjima novinara koje je uglavnom zanimalo uzdrmano jedinstvo stranke uoči kampanje za predsjedničke izbore

Nakon istupa Mire Kovača, pa Ivana Penave i Steve Culeja, jasno je to da HDZ nije jedinstven.

Ministar uprave Ivan Malenica kazao je za N1: 'Naravno, podupiremo kandidatkinju za predsjednicu, nije to upitno… Svatko ima pravo na svoje mišljenje, velika smo stranka. Možda to tako izgleda u javnosti, no kada dođe ta kampanja, vidjet će se jedinstvo stranke.'