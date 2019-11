Ministarstvo državne imovine predalo četiri nekretnine u Karlovačkoj županiji

Ministar državne imovine Mario Banožić i karlovački župan Damir Jelić te gradonačelnici i načelnici općina održali su u utorak u Karlovcu sastanak na temu rješavanja imovinsko pravnih pitanja, pri čemu su dodijeljene četiri državne nekretnine

Pozvao je sve one koji zahtjeve za stavljanje nekretnina u funkciju još nisu dostavili da to učine do kraja ove godine, uz napomenu da je to preduvjet da započne proces sufinanciranja tehničke dokumentacije i traženja izvora financiranja.

Sastanak je iskorišten i da bi se Karlovačkoj županiji, karlovačkom Veleučilištu te gradovima Ozlju i Slunju dodijelila državna imovina.

Tako je župan Jelić primio Odluku o darovanju nekretnine od 965 četvornih metara (zgradu od 122 četvornih metara i pripadajuće dvorište u centru Karlovca) za potrebe razvoja Trgovačko-ugostiteljske škole

Dekanica Veleučilišta Nina Popović zahvalila se na Ugovoru o prijenosu vlasništva bivšeg vojnog hangara (Bosanski magazin) i stare Vojne bolnice (nekretnina površine od 10.000 četvornih metara) vrijednih više od 20 milijuna kuna, jer će Veleučilište moći proširiti kapacitet Studentskog doma u Karlovcu, izgraditi restoran studentske prehrane i Interpretacijski centar.

Gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić je, preuzevši Ugovor o darovanju nekretnina u Vrhovcu, rekla kako će darovanu kuriju Plepelić dvor u Vrhovcu prenamijeniti u Istraživačko-edukacijski centar za vinarstvo i lovstvo, s muzejskim zbirkama.

Gradonačelnik Slunja Ivan Katić izrazio je zadovoljstvo što su otkupili i što će moći staviti u funkciju bivšu hidrocentralu, ali i nezadovoljstvo što taj objekt nisu dobili besplatno. Naime, preduvjet darovnicama je da lokalne jedinice nemaju nikakvih potraživanja prema državi, a Slunj i MORH imaju neriješena pitanja.