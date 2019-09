Ministar Zdravko Marić posjetio M+ Grupu

M+ Grupa je izlistavanjem na Zagrebačkoj burzi (ZSE) ušla u elitni klub kompanija, što joj daje jako dobru perspektivu za daljni rast, razvoj i zapošljavanje, istaknuto je u četvrtak prilikom posjete potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića toj tvrtki.

Smatra da je kompanija mnogo postigla, posebice u nekoliko posljednjih godina, pri čemu joj prosječni godišnji rast prihoda iznosi više od 140 posto.

Kao korak više od te već respektabilne razine Marić ističe izlistavanje kompanije na Zagrebačkoj burzi, čime su "ušli u elitni klub".

"To nije mala stvar. S jedne strane, to je veliki izazov za svaku kompaniju, s obzirom na uvjete, standarde i zahtjeve, a s druge strane to podrazumijeva da je kompanija jako dobro posložena i da ima jako dobru perspektivu za daljnji rast, širenje i zapošljavanje", rekao je Marić, naglasivši da su u M+ Grupu uložili glavni institucionalni investitori u Hrvatskoj.

Operativni direktor M+ Grupe Tomislav Glavaš kazao je da izlistavanje na Burzi predstavlja priznanje za njihov protekli rad, dok očekivanja za budućnost ostaju na visokoj razini.

"Mi smo na konto našeg zaista fokusiranog rada, rasta i razvoja došli u priliku da investitori prepoznaju naš uspjeh i na konto toga smo i podigli taj iznos investicije, na temelju kojeg ćemo i dalje graditi svoju uspješnu priču, ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji a vjerojatno i šire", rekao je Glavaš.

Pojasnio je da se poslovanje tvrtke temelji na tri različite vertikale - upravljanju korisnicima i korisničkim iskustvom, informacijskim tehnologijama i upravljanju ljudskim potencijalima.

Na pitanje novinara hoće li biti novih zapošljavanja, Glavaš je odgovorio da će tome sigurno biti tako, a očekuju da će već do kraja ove godine brojka od 2.200 zaposlenih biti značajno premašena.