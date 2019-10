Ministar sigurnosti BiH tvrdi da tužiteljica priprema njegovo uhićenje

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je u srijedu kako ga glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić pokušava optužiti za nezakonitosti s kojima nikako nije povezan te da je stoga dan ranije izravno tražila njegovo uhićenje

"Jučer je (Tadić) na kolegiju (glavnog tužitelja) zahtijevala da se grupa ljudi liši slobode, uhiti u Ministarstvu sigurnosti, na čelu sa mnom", ustvrdio je Mektić pred novinarima u Sarajevu.

Zašto takav zahtjev glavne tužiteljice nije realiziran nije pojasnio, no sugerirao je kako mu ona želi "napakirati" u sklopu istrage koju Tužiteljstvo BiH vodi o navodnim nezakonitostima povezanih s raspodjelom vatrogasne opreme općinama, koju je kroz donaciju Europske unije realiziralo Ministarstvo sigurnosti i to u vrijeme kada on uopće nije bio ministar.

On je ustvrdio kako Tadić, unatoč tome, tendenciozno godinama "traži njegovu glavu".