Ministar otkrio detalje novih demografskih mjera: Povećat će se i naknade za bolovanja

'Ako je dosad bila šest mjeseci puna plaća, drugih šest mjeseci do limita, to je sada drastična promjena i nije više šest mjeseci, nego do pune godine djetetova života. Radi se o više od 46 tisuća korisnika, majki i očeva, a procjena je da će s novom mjerom biti gotovo 57 tisuća korisnika. Ovo je velik iskorak', dodaje on.

'Svjesni smo svega, novac neće biti problem'

Koliko će ta mjera zajedno s dvostruko većom naknadom za novorođeno dijete stajati državu? Ministar kaže da će biti teška gotovo 90 milijuna eura.

'Daj Bože da dođemo do 100 milijuna eura. Novac neće biti problem, svjesni smo koliko je prevažno shvatiti da smo došli do crvene linije. Podaci prvih devet mjeseci su katastrofalni, trendove treba mijenjati, ovo su prve mjere. U sljedećoj godini imamo jako zanimljivih mjera, okrenuti smo prema obitelji, gradovima, općinama, ali i povratnicima', rekao je.

Što to znači za majke koje su sada na porodiljnom?

'Vrijedit će i za njih i za sve roditelje koji se zateknu u trenutku usvajanja zakona, primat će povećanje mjere u iznosu koji je drastično veći', rekao je Šipić.

Što se pak tiče naknada za bolovanje tijekom čuvanja trudnoće i bolovanja zbog bolesti djeteta (koje se desetljećima nisu mijenjale), Šipić kaže da i na tom polju ima pomaka.

'Danas sam odradio sastanak, vjerujem, s budućom ministricom zdravstva, prije toga s Berošem - imali smo praktički zaključenu priču. Idući tjedan izaći ćemo s konačnim rješenjem. Budući roditelji imat će drastično povećanje naknade, stvarno se to desetljećima nije mijenjalo, ovo je veliki iskorak', kaže on.

Na pitanje je li ga iznenadilo Beroševo uhićenje, kaže da je bio šokiran.

'Samo mogu reći - neka svi rade svoj posao, vjerujem da je to antidemografska mjera i to je jedan od razloga zašto mladi odlaze i zašto imamo negativne trendove', zaključno će Šipić.