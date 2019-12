Ministar Krstičević: HDZ nikad neće odvojiti Hrvatsku vojsku od Katoličke crkve

Na skupu potpore Kolindi Grabar-Kitarović u Splitu pojavio se i ministar obrane Damir Krstičević, koji je najavio da će već ovoga tjedna biti poslan zahtjev za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Ministar je obećao i da Hrvatska vojska nikad neće prekinuti veze s crkvom

'U ovome tjednu idemo ponovno, šaljemo zahtjev, a to je nabavka višenamjenskog borbenog aviona', rekao je Krstičević u Splitu, a prenosi N1.

Kad je riječ o odvajanju vojske od Crkve, Krstičević je komentirao: 'Nekom saborskom zastupniku smeta, kaže morate profesionalizirati Hrvatsku vojsku i morate odvojiti od hrvatske katoličke crkve. A što reći? To mi nećemo nikad napraviti. To nije HDZ i to ja vjerujem te stvari kod nas su nemoguće', rekao je ministar.