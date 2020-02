Ministar Horvat o skandalu u Imotskom: Ako ćemo to gledati kao šalu, onda nekako mogu razumjeti, drugačije apsolutno nikako

Ministar gospodarstva Darko Horvat prokomentirao je teme o kojima se u ponedjeljak ujutro najviše govori - situaciju s koronavirusom i slučaj paljenja lutke gej para s djetetom u naručju

Koronavirus vidi kao veliku prijetnju turizmu, no nada se da će sve mjere koje je Hrvatska poduzela biti dovoljne za pozitivne učinke.

"Retorika ostaje potpuno ista. Ja sam ponaosob i kao potpredsjednik HDZ-a izričito protiv svakog oblika nasilja i svega što prejudicira nasilje. S obzirom da smo u periodu poklada, maškara, sjetimo se spaljivanja lutke premijera Plenkovića i aktualnog predsjednika Milanovića. Ako ćemo to gledati kao šalu, u kontekstu dana u kojem se to dogodilo, onda nekako mogu razumjeti, drugačije apsolutno nikako. Svom nastojanju i sijanju mržnje treba stati na kraj, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske, koje god dobi bili ljudi, koje nacionalnosti, spola", rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat, javlja N1.

"To je velika prijetnja, ne samo turizmu, već sveukupnom stanju gospodarstva u EU. Danas u Jadransko more uplovljava brod koji nosi konstrukciju Pelješkog mosta. Napravili smo sve radnje predostrožnosti da se koronavirus ne dogodi u Hrvatskoj. Pokušavamo preventivno napraviti sve da, ako do koronavirusa u Hrvatskoj dođe, da smo spremni, da ga izoliramo... A počele su se redati i brojke onih koji su izliječeni pa i lijek polako dolazi na tržište", rekao je Horvat.