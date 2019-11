Ministar Božinović krenuo na utakmicu, a završio u bolnici zbog teško ranjenog migranta

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu kasno uvečer da je migrant, koji je popodne ozlijeđen tijekom policijskog postupanja u suzbijanju nezakonitih migracija na području Gorskog kotara, zadobio težu ozljedu te je prevezen u riječku bolnicu, u kojoj je operacija trajala do kasno u noć

Pri postupanju policijskih službenika, koji rade na suzbijaju nezakonitih migracija, u subotu kasno popodne na nepristupačnom području Gorskog kotara došlo je do ozljeđivanja jednog stranog državljanina za kojeg se sumnja da nezakonito boravi na području Hrvatske.

Prema do sada prikupljenim saznanjima, vjerojatno je došlo do ozljeđivanja zbog uporabe vatrenog oružja. Po tome će, kazao je ministar, postupati nadležno Županijsko državno odvjetništvo, koje će provesti očevid. Uz to, glavni ravnatelj policije uputio je u Rijeku stručni tim Ravnateljstva, jedan dio tog tima je večeras došao, a drug dio tima, u kojem će biti zastupljene sve relevantne linije rada hrvatske policije, će doći sutra, tako da ćemo imati više informacija, kazao je ministar.

Ministar Božinović je u riječkoj bolnici razgovarao s liječnicima, koji su migranta zbrinuli u primarnom traktu, a potom i s liječnikom iz operacijskog tima. Radi se o težoj ozljedi, operacija je još u tijeku, i prema zadnjim informacijama pacijent je još na operacijskom stolu, naveo je.