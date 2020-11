Ministar Beroš otkrio hoće li i Hrvatska poput Slovačke testirati sve građane na koronavirus i hoćemo li skoro u 'lockdown'

Ministar zdravstva Vili Beroš u nedjelju je otkrio hoće li brzi testovi za koronavirus biti dostupni za sve građane te je komentirao i aktualnu situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

"Brzi testovi se koriste dilje Europe i svijeta i Hrvatska u tome ne zaostaje. Određeni brzi antigenski testovi već su validirani u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i od utorka bi trebali krenuti u upotrebu. Ono što testovi i validacija pokazuju je da oni jesu relevantni, ali ne u svim okolnostima', kazao je za RTL Danas hrvatski ministar zdravstva.

Vili Beroš je napomenuo da struka smatra da su ti testovi relevantni u slučajevima kada ljudi imaju simptome.

'Kada oni pokažu pozitivan nalaz, on zaista i je pozitivan, ali kada pokažu negativan nalaz to ne mora nužno značiti da je nalaz negativan te će se takvi bolesnici upućivati na PCR testiranje koji i dalje ostaje zlatni standard. Ipak, s obzirom na gužve, smatramo da ovim testom možemo ubrzati proces za 25 do 30 posto', rekao je Beroš.