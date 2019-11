Ministrica Divjak uoči sastanka sa sindikatima: Situacija je ozbiljna, izdat ću upute školama

Prosvjetari ulaze u peti tjedan štrajka. Danas nastave nema u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj, a u utorak u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji. U srijedu štrajka cijela Hrvatska, a najavljen je i novi prosvjed na Markovu trgu.

Svi obrazovni sindikati koji su u štrajku trebali bi danas u Ministarstvu rada sjesti za stol s troje ministara - Zdravkom Marićem, Blaženkom Divjak i Josipom Aladroviće m. Tema je Vladina ponuda da im, uz povećanje osnovice od šest posto, povećaju koeficijent složenosti poslova za dva posto ako se do 30. lipnja sljedeće godine ne postigne redizajn plaća.

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, uoči sastanka izrazila je zadovoljstvo što je došlo do toga da se počne razgovarati o problemu, javlja N1.

"Prije svega drago mi je da smo konačno u poziciji da sjednemo za stol i razgovaramo o konkretnim kompromisnim prijedlozima. Dobro je da se temeljem koalicijskog sastanka otvorio prostor za pregovore. U sljedećih nekoliko dana sigurna sam da ćemo doći do kompromisnog rješenja, jer to moramo napraviti s obzirom da je situacija u školama ozbiljna obzirom na brojne izostanke koje treba nadoknaditi", rekla je Divjak, dodavši da će u tom smislu u srijedu školama izdati upute, no nije otkrila o kakvim se konkretno uputama radi.