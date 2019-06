SDSS-ovac Milošević: Ježurku Ježića smo izbacili iz lektire jer ga je napisao Srbin

Saborski zastupnik Boris Milošević (SDSS) u ponedjeljak je ustvrdio kako nacionalna netrpeljivost izjeda hrvatsko društvo, na što mu je uzvratio Miro Bulj (Most) poručivši da Hrvatska nije zemlja nasilja te da svako nasilje treba osuditi

'Što se tiče Supetra, to ne treba čuditi, odgajamo mlade zadojene mržnjom na nacionalnoj osnovi, ali mladi nisu krivi, kriva je politika, obrazovni sustav, pa i javna televizija. Ježurku Ježa smo izbacili iz lektire jer ga je napisao Srbin i jer govori srpski', izjavio je Milošević u Hrvatskom saboru u vremenu rezerviranom za slobodne teme referirajući se na nedavni napad na sezonske radnike u Supetru.

Zastupnik SDSS-a citrao je i Izvješće Vijeća Europe za razdoblje od 2012. do 2017. prema kojemu je u Hrvatskoj došlo do eskalacije rasističkog govora mržnje protiv Srba, LGBT osoba i Roma. 'Izgleda da će period od 2017. do 2020. biti možda i gori iako će, možda, na čelu Vijeća Europe biti osoba iz Hrvatske', kazao je.

'Nama nacionalna netrpeljivost izjeda društvo. Sustav i politika to 30 godina toleriraju', ustvrdio je Milošević, spominjući pritom i slučaj premlaćivanja i ubojstva u Viškovu.

'Možda premlaćivanje i ubojstvo u Viškovu nije etnički motivirano, iako puno toga ukazuje da, na žalost, je', rekao je. Dodao je kako ga taj slučaj podsjeća na slučaj Jovan Borovića, koji je pretučen na kućnom pragu 1998., a pravosudni epilog dočekan je tek lani, 20 godina poslije.

Bulj: Hrvatska nije zemlja nasilja

Hrvatska nije zemlja nasilja, a sve sporadične slučajeve prema bilo kome, pa i ovo na Braču, treba osuditi, uzvratio mu je Bulj, poručujući kako nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju svoja prava.

'Vi ste, kolega Miloševiću, u Saboru u većini, pa pitajte kolegu koji sjedi iza vas, Milorada Pupovca, gdje je dr. Ivan Šreter (pakrački HDZ-ov dužnosnik i šef kriznog štaba za zapadnu Slavoniju koji je 1991. nestao u Domovinskom ratu), jer on bi morao znati gdje je, prema onome što je Slavko Degoricija govorio', izjavio je.

'Vi ste Srbin u Saboru, dio ste parlamentarne većine, što je nezamislivo u Srbiji ili bilo kojoj drugoj državi', poručio je 'mostovac' Miloševiću.

Naglasio je i kako dolazi iz mjesta gdje žive ljudi srpske nacionalnosti, kako se bori za njih i kako je na njih ponosan jer su bili domoljubi i doprinose hrvatskom društvu.

Svako nasilje treba osuditi, a ne Hrvatsku predstavljati zemljom nasilja i tako je predstavljati u svijetu, naglasio je Bulj.