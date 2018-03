Miletić: Istanbulska konvencija je civilizacijsko pitanje

Predsjednik IDS-a Boris Miletić rekao je u ponedjeljak kako je Istanbulska konvencija civilizacijsko pitanje, da to ne bi trebalo biti političko pitanje postavljeno na način na koji je postavljeno te je poručio kako ne bi trebalo biti onih koji se protive sprječavanju nasilja nad ženama.

Na pitanje boji li se nametanja rodne ideologije, odgovorio je kako je to pokušaj ne bi li se Konvecija okrenula u posve drugom smjeru. "To uopće nije tako. U njoj se govori o sprječavanju nasilja kojeg danas ima. Svatko tko želi proučiti sam dokument ima ga na webu pa može vidjeti da to nije tema same Konvencije", poručio je čelnik IDS-a.

Na pitanje o umješanosti crkve po toj temi u odnose unutar vladajućeg HDZ-a Miletić je rekao: "Kad govorimo o utjecaju crkve i rečenicama izrečenim od pojedinaca, iako ni tu ne bih želio generalizirati, mislim da bi bilo puno bolje poslušati što kršćanski nauk uči, a to je da budemo dobri jedni prema drugima, da se poštujemo, da širimo ljubav, a ne nasilje", rekao je.

Papa Franjo se, ističe šef IDS-a, zalaže za približavanje Crkve vjernicima, a takve izjave pojedinaca, smatra Miletić, dovode do "odljeva vjernika".