Milatović osudio govor mržnje tijekom utakmice na Maksimiru

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović u utorak je najoštrije osudio skandiranje dijela navijača na sinoćnjoj utakmici Hrvatska – Crna Gora, kojim je, kako je naveo, demonstriran govor mržnje prema pripadnicima srpskog naroda
Milatović je poručio da će uvijek biti protiv govora mržnje i za politiku koja spaja ljude te vodi Crnu Goru i regiju naprijed.
'U modernoj i demokratskoj Europi, čijim vrijednostima težimo, ne bi trebalo biti mjesta iskazivanju netrpeljivosti prema pripadnicima druge nacije', priopćio je Milatović.
Milatović je prisustvovao utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koja se u utorak navečer igrala na Maksimiru, a domaćin mu je bio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.
'Nas dvojica dijelimo istu strast prema reprezentacijama naših zemalja, ali i prema dobrosusjedskoj suradnji', naveo je Milatović, istaknuvši da sport treba spajati, a ne vraćati u prošlost.
'Nastavljamo posvećeno i odgovorno graditi dobre međususjedske odnose, poštujući i uvažavajući jedni druge', zaključio je predsjednik Crne Gore.
Nogometna reprezentacija Hrvatske pobijedila je Crnu Goru rezultatom 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Na početku drugog poluvremena, s tribina Maksimira čuli su se povici 'Ubij Srbina', prenijeli su mediji u Crnoj Gori i Srbiji.
Navijači crnogorskog tima tijekom utakmice istaknuli su transparent 'Oprosti nam Dubrovniče'.