Hrvatska – Crna Gora

Milatović osudio govor mržnje tijekom utakmice na Maksimiru

Bi. S. / Hina

09.09.2025 u 23:05

Jakov Milatović
Jakov Milatović Izvor: EPA / Autor: DPPA/SIPA USA
Bionic
Reading

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović u utorak je najoštrije osudio skandiranje dijela navijača na sinoćnjoj utakmici Hrvatska – Crna Gora, kojim je, kako je naveo, demonstriran govor mržnje prema pripadnicima srpskog naroda

Milatović je poručio da će uvijek biti protiv govora mržnje i za politiku koja spaja ljude te vodi Crnu Goru i regiju naprijed.

'U modernoj i demokratskoj Europi, čijim vrijednostima težimo, ne bi trebalo biti mjesta iskazivanju netrpeljivosti prema pripadnicima druge nacije', priopćio je Milatović.

Milatović je prisustvovao utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koja se u utorak navečer igrala na Maksimiru, a domaćin mu je bio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
  • Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
  • Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
  • Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
  • Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
  • Svečana loža Maksimira na utakmici Hrvatske protiv Crne Gore
    +2
Evo tko je sve došao pogledati utakmicu Hrvatske i Crne Gore Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

'Nas dvojica dijelimo istu strast prema reprezentacijama naših zemalja, ali i prema dobrosusjedskoj suradnji', naveo je Milatović, istaknuvši da sport treba spajati, a ne vraćati u prošlost.

'Nastavljamo posvećeno i odgovorno graditi dobre međususjedske odnose, poštujući i uvažavajući jedni druge', zaključio je predsjednik Crne Gore.

Nogometna reprezentacija Hrvatske pobijedila je Crnu Goru rezultatom 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Na početku drugog poluvremena, s tribina Maksimira čuli su se povici 'Ubij Srbina', prenijeli su mediji u Crnoj Gori i Srbiji.

Navijači crnogorskog tima tijekom utakmice istaknuli su transparent 'Oprosti nam Dubrovniče'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sebastien lecornu

sebastien lecornu

Francuska ekspresno dobila novog premijera: Macron odabrao sebi odanog ministra
Heroji i Zlikovci

Heroji i Zlikovci

Putinovi zločinci su žedni krvi: Rusija se sprema na konačan povratak svoje ogromne vojske
antikorupcijski prosvjedi

antikorupcijski prosvjedi

[VIDEO] Totalni kaos u Nepalu: Prosvjednici zapalili parlament, vojska se obratila narodu

najpopularnije

Još vijesti