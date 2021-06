Milanovićevo Vijeće za energetsku tranziciju zaključilo: Hrvatska mora puno više uložiti u sustave grijanja i hlađenja

Jedini način da Hrvatska postigne zahtjeve koji stoje pred njom u pogledu zaštite klime je dekarbonizacija grijanja, zaključilo je Vijeće predsjednika Republike za energetsku tranziciju koje svoju petu sjednicu održalo u petak u Vukovaru u nazočnosti predsjednika Zorana Milanovića.

"To je veliki izazov koji je pred nama, kao i pred drugim europskim državama, ali Hrvatska će imati na raspolaganju u sljedećih desetak godina 30 milijardi eura da se mijenja, a ta promjena ne mora biti samo u području pravosuđa, obrazovanja i drugim područjima već mora biti i u područjima energetike", rekao je posebni savjetnik Predsjednika za energiju i klimu i predsjednik Vijeća za energetsku tranziciju Julije Domac.

Podržavši smjernice, predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da Hrvatska mora ići u korak s energetski naprednim zemljama, da "polako napuštamo plinske bojlere i nadamo se boljemu".

"To djeluje komplicirano i skupo, ali postoje rješenje i za to, a zove se fondovi Europske unije u kojima se nalazi ogromni novac koji nećemo moći u potpunosti potrošiti na poduzetničke centre i sve ostalo dobro i ne dobro. Ovo je područje koje će zahtijevati vrlo agresivnu i kvalitetnu administrativnu pripremu da bi se počeli grijati, a i hladiti na način, ne možda kao Kopenhagen, koji je to počeo prvi u svijetu, ali kao Beč ili Bratislava, koja nas je prešišala u tome“, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Ponovio je da Hrvatska mora iskoristiti svaki euro iz EU fondova, a razlika između uspjeha i neuspjeha se mjeri u milijardama koje se mogu utrošiti u projekte poput toplinarstva.

Članovima Savjeta Smjernice za poticanje modernizacije centraliziranih sustava grijanja i hlađenja predstavio je član Savjeta Kristijan Lovrenščak iz vukovarskog "Tehnostana" rekavši kako je dekarbonizacija grijanja i hlađenja jedan od ključnih izazova EU, posebice za gusto naseljena urbana područja. Naveo je kako se centraliziranim sustavima grijanja u Hrvatskoj trenutačno distribuira 15 posto ukupne energije za grijanje prostora te pripremu potrošne tople vode.