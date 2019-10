Milanović: Vladu bi prosvjetari koštali 400 milijuna kuna godišnje. Ja bi to dao

Zoran Milanović, predsjednički kandidat u Čakovcu je komentirao je štrajk prosvjetara koji je započeo u četvrtak i razliku između situacije 2015. kada je on bio premijer i danas. Smatra da si trošak od 400 milijuna kuna godišnje Vlada može priuštiti i da je on premijer kako bi to dao

'Ne možete uspoređivati 2015. godinu kada je nekoliko godina naš glavni posao bio osigurati isplatu plaća i danas. Mi smo 2012. godine morali kretati od početka, 2015. smo bili u trećem kvartalu rasta i tada je poruka sindikatima bila - vi ste nakon izbora prvi. Danas kada je naslijeđen taj suficit proračuna koji traje tri godine, ja ne znam zašto Vlada ne pristane', kazao je Milanović, prenosi N1. Istaknuo je kako ispunjavanje zahtjeva prosvjetara neće dovesti do povećanja plaća i zahtjeva drugih. 'Ne mogu svi dobiti uvijek isto jer nisu svi poslovi isti. Diplomati ne mogu dobiti više. Ljudi koji zarađuju preko 15.000 kuna, a koji su u ove tri runde poreznih izmjena dobili veće plaće od onih koji su plaćeni slabije, kao recimo profesori, ne mogu dobiti više', naglasio je Milanović. Dodao je da neće skakati na svaki zahtjev udruge, interesne skupine i sindikata da bi napakostio Vladi.