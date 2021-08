[FOTO] Milanović uručio odlikovanja na Kninskoj tvrđavi: Najodlučniji su izvojevali ovu bitku, evo u čemu je veličina pobjede

Večerašnjim prijemom predsjednika Zorana Milanovića za ratne zapovjednike Domovinskog rata na Kninskoj tvrđavi počelo je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 26. obljetnice Vojno-redarstvene operacije 'Oluja'. Predsjednik Milanović održao je govor povodom prijema generala

Oni najhrabriji, najpametniji među vama, najodlučniji su izvojevali ovu bitku. Da, Amerikanci su bili naši prijatelji, i danas su, ali iskreno govoreći da nije bilo vas, da nije bilo onih koji su vas vodili, koji su vas vodili i politički i vojnički, ovoga ne bi bilo. Nitko vam nije rekao da ovo napravite, nitko vam nije dao jasne putokaze izvan Hrvatske, to ste osmislili i napravili sami. I u tome je veličina ove pobjede.

Zaboravio sam, kao i prošle godine, naglasiti - hrvatski vitezovi, hrvatski vojnici i - hrvatski policajci. Jer bez specijalne policije ova cijela akcija, ovaj cijeli pothvat, ova cijela velika organizacija - koju ne može osmisliti baš bilo tko - ne bi bila moguća i ne bi bila onakva kakva je bila. Nije ovo zamišljeno, ponavljam treći puta, da se bilo koga ponizi, a najmanje ljude u Bosni i Hercegovini. Ovdje ću danas drugu godinu za redom odlikovati postrojbe, naše ljude, braću iz Bosne i Hercegovine. Naše suborce. Pripadnike našeg naroda u drugoj državi, naglašavam u drugoj državi. Koji su se nesebično, hrabro, beskompromisno dali za zajedničku stvar. I vjerujem da će tu dobru namjeru shvatiti i naši prijatelji u Bosni i Hercegovini i oni koji gledaju kritički na ovo što danas radimo. To nije zamišljeno da se bilo kome stane na nogu. To je dug časti, dug poštovanja prema ljudima koji su dali sve od sebe, koji su riskirali svoj život, koji su se borili za hrvatsku državu, zajedno s armijom Bosne i Hercegovine. Zapamtimo to. Odlikovanja su za to davana i prihvaćana. Ovo su važne stvari i ja ću ih stalno naglašavati.