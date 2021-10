Milanović u berbi s diplomatima u Jaski: Tu se proizvodilo puno vina, ali dosta niske kvalitete... Iz ovog kraja su dva hrvatska kardinala, to nije slučajno

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u četvrtak u 'Diplomatskoj berbi' u Jaski kako bi podržao uspjeh tog kraja i istaknuo da je to "rezultat rada i svijesti da dobar rezultat mora biti spoj tradicije i modernosti"

"Ovdje sam radi podrške i respekta uspjehu koji se dogodio u zadnjih 30 godina, a rezultat je rada i svijesti da dobar rezultat mora biti spoj tradicije i vrlo važno - modernosti", istaknuo je hrvatski predsjednik.

Ponovio je da se u tom kraju proizvodilo puno vina, ali "dosta niske kvalitete".

"I bilo bi jako lijepo kada bi to bio nekakav model i pokazatelj za hrvatski napredak u cjelini, ali ovo su male vinarije, mala proizvodnja koja se prodaje uglavnom 'on the spot' ili po restoranima", dodao je.

Milanović je istaknuo da su iz ovog kraja "dva hrvatska kardinala, zagrebačka kardinala i nadbiskupa", a s obzirom na to "koliko je malo kardinala bilo u posljednjih sto i pedeset godina", predsjednik smatra da je to "natprosječna zastupljenost" i da "nije slučajno".

"Kao što znate, Hrvatska nije imala slobodan, liberalno demokratski sustav barem 50 i više godina i biti kardinal nije bila samo vjerska dužnost, nego na neki način i politička", nastavio je Milanović.

Dodao je da je Jaska bila "i jedan od centara političkog organiziranja hrvatskog seljaštva" i spomenuo Vladka Mačeka kao "jednog od najistaknutijih političkih lidera" koji je bio iz Jastrebarskog.