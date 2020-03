Milanović: Svojim bih intervencijama unio pomutnju, nije napravljena nijedna greška

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u petak kako se suzdržava od davanja komentara o koronavirusu jer smatra da bi svojim intervencijama unio pomutnju, ali je uvjeren kako Vlada do sada nije napravila ni jednu grešku.

"Smatram i dalje da bih svojim intervencijama unio samo pomutnju, ali opet smatram svojom dužnošću da se oglasim. Razgovaram s premijerom, s njegovim potpredsjednikom koji je na čelu stožera. Informiran sam o svemu, i mislim da do sada nije napravljena nijedna greška. Ukoliko nije napravljena nijedna greška, da, to jesu pravi potezi", rekao je Milanović novinarima na Pantovčaku. Važan je i faktor sreće Dodao je kako je zadnjih dana suzdržan oko davanja komentara na temu koronavirusa. "Bez obzira što je to i političko pitanje, toliko je i stručno i delikatno da se i struka oko njega razilazi, mišljenja nisu jedinstvena", ističe Milanović. "Pristup rješavanju ovog problema, i nošenja s ovim izazovom nije isti u svim državama, čak neovisno o njihovom ekonomskom stupnju razvoja, tradiciji, kulturi epidemiologije javnog zdravstva. U ovoj cijeloj, za sada neugodnoj ali nadam se ne i toliko nesretnoj priči, igra faktor sreće", smatra Milanović.

Izrazio je bojazan da nikada nećemo saznati što se točno dogodilo u sjevernoj Italiji i gdje je napravljen prvi propust, pa će stoga i analize biti puno teže provedene. "Kada vidimo što se dogodilo u državi koja je toliko razvijena i bogata, onda vidimo da je i faktor sreće jako važan, ali i permanentno djelovanje, analiziranje", kazao je Milanović. Na pitanje o čemu komunicira s premijerom Andrejem Plenkovićem te smatra li da su vrtići, škole i fakulteti trebali i ranije biti zatvoreni, kazao je kako je tome dao podršku i dobro je da je donesena sada. "Nemate se ni na koga jasno ugledati, morate preuzeti odgovornost, ovisi od države do države. Ovo je hrvatski pristup, on je na snazi od jučer i vjerujem da on ima svoju logiku, jako je puno nepoznanica", smatra predsjednik Republike.

Istaknuo je važnost socijalne distance, koju su preporučili iz HZJZ-a, da odmak od osobe do osobe bude metar i pol udaljenosti. "Društvena distanca koju trebamo držati, nismo na to navikli, nismo tako formirani, ne živimo takav život. Ljudi će se morati, naročito u sljedeća dva tjedna, malo povući u svoj nukleus, u obitelj, ići manje van, to se ne može potpuno zaustaviti, ali trebat ćemo se manje družiti i komunicirati, to je realnost", naglasio je Milanović. Dobro je da u dva-tri dana nakupuju namirnice, to nije panika Dotaknuo se i teme masovne kupovine građana koji u supermarketima diljem Hrvatske pustoše police. "Jer ako to neće učiniti onda će morati češće izlaziti iz kuće, prema tome dobro je da u dva-tri dana nakupuju što je moguće više, to nije panika. U ovom slučaju ako je cilj da držimo socijalnu distancu, onda moramo stvoriti uvjete za nekakav život u zatvorenom, izoliranom, intimnom prostoru, sa svim ograničenjima koja tu postoje. Nažalost tako je", smatra Milanović. Uvjeren je da nema opasnosti od veće panike, ali da se svašta govori, piše i sluša u medijima. "Svega se može čuti i ljudi lako potpadnu pod utjecaj. Još jednom, socijalna distanca, manje kontakata, ako je neki rođendan bit će i sljedeće godine, nadam se da moja obitelj to neće prva prekršiti", kazao je Milanović.