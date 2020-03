Stigle detaljne upute za školarce i roditelje: Doznajte tko smije doći u školu, hoće li biti zadaća i ocjena, što s pomoćnicima?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je upute svim školama u Hrvatskpoj nakon što je danas odlučeno kako se od ponedjeljka na dva tjedna prekida nastava. Pojašnjavaju kako će nastava biti organizirana, hoće li učenici pisati domaće zadaće, hoće li biti ocjenjivanja i tko može doći u školu

Sve osnovne i srednje škole trebaju do ponedjeljka do 12 sati uspostaviti komunikacijske kanale i podijeliti opremu učenicima sukladno uputi, ako to do sada nisu učinili.

U subotu će se u 13 sati održati virtualni sastanak svih ravnatelja svih osnovnih i srednjih škola s ministricom Blaženkom Divjak u virtualnoj učionici 'Ravnatelji osnovnih i srednjih škola'.