Milanović otkrio koji je prvi film gledao u kinu, a o ekranizaciji dijela svog života poručuje: 'Mislim da ja nisam filmski materijal, a nije ni nitko u Hrvatskoj'

Predsjednik Zoran Milanović u opuštenom razgovoru u ambijentu pulske Arene progovorio je o filmovima i filmskoj industriji

Budući da je živio na Trnju, to je bilo prvo kino u koje je otišao. "Zbrisao je starcima" kako bi gledao Bruce Leeja, i to u sporednoj ulozi, u filmu "Osveta zelenog obada". Ustvrdio je kako su se u jugoslavenskim kinima mogli vidjeti svi filmovi, "ali sa sigurne distance" nakon što bi prošli ideološke filtere i "sakramente u komitetima". Na pitanje je li mu smetalo što je neke filmove morao čekati nekoliko godina odgovorio je: "Ne, bio sam dijete. Imao sam drukčiji doživljaj vremena (...) Bio sam sretan da nešto dođe. I nisam likovao zbog toga što to Poljaci ili Česi neće vidjeti, jer nisam ni znao kako oni žive".

Za film "Independence Day" koji je spomenula njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović kazao je da je riječ o "briljantnoj produkciji, ali o grbavoj priči koja nije ni za pametnu djecu". Kad je "Ružne, prljave i zle" pogledao u dobi od 20 godina, dodao je - ostao je "paraliziran koliko je to dobro".