[FOTO/VIDEO] Milanović: Zbog Hrvata u BiH ću politički poginuti! Stavit ću veto na pozivnicu Finskoj u NATO, a onda ću svakog tko digne ruku za to proganjati kao đavo grešnu dušu

Predsjednik Republike Zoran Milanović provodi dan u Slavoniji, a između ostalog sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara povodom obilježavanja Dana Grada

Osvrnuo se i na susjednu Srbiju. 'Sa Srbijom nemamo do kraja raščišćene odnose, živim za to da postanu normalna europska država, da prestane cirkus s naoružanjem, to što oni mogu kupiti je za pet dana rata. Rusija je daleko, nedokučiva, opasna', kazao je.

Banožić je, podsjetimo, prije koji dan dao naslutiti mogućnost smanjenja Milanovićevih ovlasti vezano uz Zakon o obrani. Upitan o tome, Milanović je rekao da ne želi o tome i samo poručio da je Banožić ‘jedan smiješan čovjek to, komplicirana je to materija.' 'Njemu treba uzeti ono što ima, on je sitni kriminalac. … Na sve ga potiče Udbašenković', kazao je.

Osvrnuo se i na upozorenje Medvedeva da mu prijeti odmazda Kijeva. 'Ja nisam na strani Rusije, niti poznajem Medvedeva niti se želim navlačiti na takve udice da se stavljam između njega i nekih luđaka u Ukrajini ili Rusiji. Na hrvatskoj sam strani, na strani naroda, pokušavam iskamčiti što je moguće više. Tretiraju nas kao budale, naciju trećeg reda, sve to huljski podupire Plenković samo da bi se obračunali sa mnom. Nisam mu neprijatelj i suparnik. Radi svoj posao, radi ga stravično, lopovski, na čelu je bande koja je osuđena za kriminal i to ne prestaje. Svaki skup se pretvori u idolatriju Plenkovićevog doprinosa preporodu neke sredine, muze slave Apolona s harfama i lutnjama u baroknim i postbaroknim kazalištima', rekao je.

Kazao je da će staviti veto u NATO-u ako dođe pozivnica za Finsku. 'Onda će Vlada reći da je bezuvjetno, bez rješavanja problema u BiH, za ulazak njih u NATO. To je onda izdaja. A onda ću svakog tko digne ruku za to proganjati kao đavo grešnu dušu', dodao je Milanović.

'Mi imamo jednu stranu koja je izdajnička, ljudi s privatnim motivima plus što me mrze. To će morati objasniti javnosti. To će biti pritisak na Hrvatsku, ovi su kupljeni. Imamo izdajničku vladu, izdaju Hrvate u BiH, a taj narod tamo traži jako malo, samo osnove, državu gdje se poštuju nacionalna prava', rekao je Milanović.

'Ja ne želim biti simpatičan u Bruxellesu, nije me briga, to su tamo bezveznjaci. Sad će mene sitni kukolj nazivati ekstremistom. Hrvati znaju tko sam ja. Ja se ne natječem za poziciju u Bruxellesu, ja sam to mogao 2014. Imao sam ponudu na stolu, nisam to napravio, bilo mi je neugodno otići na plaću od 20.000 eura', kazao je Milanović.