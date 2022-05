Jandroković: 'Milanović je faktor nestabilnosti i otežava Vladi da radi svoj posao. Glavni mu je cilj napakostiti Plenkoviću'

'Milanovićeva ustavna zadaća je da koordinira i usmjerava suradnju, a događa se upravo suprotno, on je faktor nestabilnosti i otežava Vladi da radi svoj posao', kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

'Bila je to visoko emotivna rasprava, pale su riječi koje možda u mirnijem okruženju ne bi pale. Uvijek je bilo i izvrsnih i loših zastupnika, teško mi je reći da je to najlošiji Sabor jer intenzitet rada, broj zakona koji smo donijeli i teških odluka svakako ne mogu opravdati takvu ocjenu', rekao je.



Osvrčući se na poruku predsjednika Milanovića da Hrvatska proširenje NATO-a na Finsku i Švedsku mora uvjetovati promjenom izbornog zakona u BiH kaže kako smo 'naučili da rječnik predsjednika Republike nije ni pristojan, ni primjeren čovjeku koji je na takvom položaju, često je i vulgaran, nepristojan'.

'No to smo nažalost prihvatili, što mi je žao jer počelo se prelaziti preko toga kao da je to najnormalnije. To nije dobro i sasvim sigurno će ostaviti posljedice po razvoj naše demokracije, da ne govorimo kakvu poruku od toga iščitavaju mladi ljudi i djeca', izjavio je te naglasio i da su novinari preblago reagirali na Milanovićeve uvrede.



Trebali bi, kaže i postaviti pitanje koji je razlog takvog ponašanja. Smatra da je to pokušaj predsjednika da napakosti Vladi i premijeru, da onemogući čitav niz aktivnosti i kao da je glavni cilj destrukcija, što nije cilj jednog predsjednika Republike jer je on, nažalost postao faktor nestabilnosti. Sve se to, kaže, negativno odražava i na vanjsku politiku, gdje nažalost također se može vidjeti jedan kontinuitet neprimjerenih poruka.



Govoreći o pismu generala za pomilovanje Perkovića i Mustača, Jandroković kaže:

'Odvjetniku je sve dozvoljeno, on brani svoje klijente, pretvorio je sada to pravno pitanje u političko, smatram da to neće pomoći njegovim klijentima, kako su se tu našli generali, treba ih pitati, a što se tiče Milanovića, on je opet vrlo ružno govorio, ne birajući riječi i osjetio je nelagodu pa je ponovno napadao i optuživao druge', rekao je Jandroković



Sama je inicijativa, smatra, neopravdana jer da bi netko bio pomilovan, potreban je protok vremena, kajanje, a ništa od toga se nije dogodilo, kada bi se takva odluka sada donijela, bilo bi to još jedno poniženje za žrtvu, za članove obitelji, nisu se stekli uvjeti za pomilovanje. Smatra da se opet radi o pokušaju relativizacije zločina koji su činjeni u ime komunističkog sustava pa mu je drago, kaže da je javnost ovako reagirala jer oni koji su odgovorni za ubijanje u ime države moraju i odslužiti svoju kaznu.