Milanović: Svjedočenje Puhovskog u Haagu moglo je biti fatalno za Hrvatsku. On je kontaminiran, a Šeks... Kolega, Sova, dželat hrvatskog pravosuđa

Predsjednik Zoran Milanović, gostujući na RTL-u, rekao je da su u danima povišenih tonova teme žestoke, ali ipak aktualne. 'Meni nije u interesu da se s bilo kim svađam, ali neke stvari treba reći', rekao je, dodajući da je on u aktivnoj politici već 15 godina, te je već 'pročitana knjiga' - pozitivno ili negativno

'On je sve to znao. Tisuću posto. Mora znati. U protivnom nek ode s tog mjesta. Za važne postupke koji njegove ministre dovode u neugodnu situaciju mora znati. Mi se uopće nismo sretali. Ali ti ljudi su morali biti zaštićeni od toga, ali to je na premijeru', kaže Milanović.

Pita što je to DORH, što je HND . 'To nisu svi novinari, to je dvoje ljudi. DORH nije nekakava magična kula okružena oblacima. Netko je donosio te odluke i te ljude želim pred kamerama da odgovaraju na pitanja kao stranka u postupku', kaže Mianović.

O slučaju Lozančić rekao je da se radilo o nesporazumu.

'Nema šanse da bi Dragan Lozančić kojeg je kasnije Plenković angažirao u Vladi manipulirao s gospođom Kitarović, kojoj je, usput, bio na svadbi. Tu postoji i privatni odnos, koji ja nemam s tim ljudima. Naprosto je došlo do nesporazuma u kojem su neki ljudi napunili glavu predsjednici da joj se radilo nešto što se ne smije. Krivo. I to nije paralela jer je SOA imala tu informaciju. A sada je nije imala', istaknuo je Milanović.

Na pitanje je li ga netko drugi trebao upozoriti, odgovorio je kako razmišlja što bi on učinio da je premijer.

'Ja sam to sve prošao. Ja bih ga pozvao i rekao, pazi na to. Ja bih to napravio. Postoje točke uporišta povjerenja. Danas imate dželata hrvatskog pravosuđa, Vladimira Šeksa zvanog Kolega koji mrtav hladan kaže novinaru da sam ja davao naloge i upravljao istragom. To je inače Plenkovićev mentor. Govorimo o Sovi. I novinar ga pita jeste li to čuli, jer nitko nije, ali Šeks mirno kaže, da ja sam to čuo. Kakvi su to ljudi? Oni koji svjedoče protiv sveučilištaraca, koji im pakiraju, koji odlaze u Haag, ne zato da bi rekli da su svjedoci ratnog zločina, koji je počinio Hrvat. Ja bih svjedočio u tom slučaju i to što je počinitelj Hrvat ne bi bila zapreka da svjedočim. Ali se utališ i udružiš sa tužiteljstvom da im poslužiš da Hrvatskoj natovare najveću moguću bijedu. Ostaješ kući, praviš se lud, ne sudjeluješ, ne kolaboriraš. Ne mogu svi biti antifašisti, partizani ili ona druga stvar. Većina ljudi su domobrani i to je dobro, ali neki postoje egzibicionisti kojima vaša kuća daje poseban status. Biografija tog čovjeka je toksična. Etika i biografija su sve u politici…', kazao je Milanović.