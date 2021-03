Milanović ponovno odgovorio Plenkoviću: Prepao se, ali prije nego pobjegne Charlesu Michelu pod skute, položit će račune

Nakon što je predvečer premijer Andrej Plenković kazao da opoziv predsjednika nije realan, ponovno se oglasio Zoran Milanović

'Jasno, ne daje niti jedan odgovor na pitanja koje sam mu postavio, na pitanja čiji odgovor traže građani Hrvatske. Ali, koliko god brz bio u bijegu od odgovornosti, suvereni vladar briselskih hodnika - prije nego pobjegne Charlesu Michelu pod skute - položit će račune', dodao je Milanović.

Podsjetimo, Plenković je predvečer poručio da teško može doći do opoziva predsjednika Milanovića. ''Predsjednik očito ne zna što se zbiva. Mogao je nazvati i pitati jel je se kuha kakav opoziv. On nije realan jer za njega treba 101 glas, nije realan zbog njegovih drugara iz Mosta. Dalek je put od razgovora do opoziva', kazao je.

Kazao je i da je Milanović kod izbora predsjednika Vrhovnog suda doživio teški pravni poraz. 'On je i politički ponižen jer ne može izabrati kandidatkinju kojoj je on ovo priuštio. Otuda ta frustracija. Predsjednik je u cijelosti preuzeo ulogu lidera ljevice. Ja razumijem da je njemu teško, gubi od nas. Nervoza je rezultirala egzaltacijom, možemo govoriti o verbalnoj agresiji, prije svega prema Pupovcu, on bi se njima trebao ispričati. Ja sam na to navikao, ali neki možda nisu, od tog našeg Facebook junaka. Smatram da bi se on trebao ispričati gospodinu Pupovcu, nizu drugih, javnosti kojoj je ovo priušio na Cvjetnicu i u velikom tjednu. To će sigurno naići na odobravanje ove klerikalne desnice Mosta', rekao je Plenković.