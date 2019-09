Milanović o privođenju Duhačeka: Ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar... Iza toga ne stoje obični policajci

Uhićenje novinara Indexa Gordana Duhačeka koji je priveden jer se nije odazvao na poziv policije vezano za dva sporna tvita koja je objavio, komentirao je predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović

'Ne znam detalje privođenja, je li se odazivao na pozive... sklon sam vjerovati policiji, određena razina povjerenja u policiju mora postojati... Čovjek je prijavljen, procesuiran i osuđen zbog tvitova, i to godinu dana nakon tvita u kojem se rugao policiji. To je meni neshvatljivo. Ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar, ovo je stvar politike. Tako nešto nas zakopava kao društvo. Da ne govorimo o tome da se jedan subkulturni poklič ACAB sad probio u javnost i postao mainstrean. Sad će policiji trebati 20 god američkih donacija da u marice potrpaju sve one koji će se s tim sprdati. Time su izazvali građane da izraze vrstu prkosa, bunta...', kazao je Milanović za N1.